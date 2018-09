Manovra | Lega e M5S verso l’intesa | portare il rapporto deficit pil al 2 | 4%  

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto Deficit/Pil al 2,4%. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo M5S, è questa la richiesta che i 5 Stelle e la Lega vorrebbero...

Manovra - deficit verso l'1 - 9% ma Lega e M5S puntano a farlo salire ancora : Governo e maggioranza sempre alle prese con la Manovra. A due giorni dalla scadenza ufficiale per la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, che delinea i confini contabili della legge di ...

Manovra - M5S e Lega trattano con Tria : deficit fino all'1 - 8-1 - 9%. Di Maio : «Facciamo come la Francia» : Alzare il più possibile l'asticella del deficit per avere a disposizione le risorse per avviare le tre priorità del governo gialloverde, flat tax, superamento della legge Fornero...

Manovra - la Lega si blinda con il Tesoro : lavoro in avanzamento sulle coperture. Il pacchetto si sgonfia - potrebbe bastare uno sforamento "light" del deficit : Una fonte leghista di primissimo livello lo definisce un lavoro "pragmatico", che poggia su un assunto molto gradito al Tesoro: "Lavoriamo - spiega - nella consapevolezza che ci sono dei costi e che a questi costi devono corrispondere delle coperture". Non è un caso che il verbo sia declinato al plurale. A quattro giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento al Def, cioè lo scheletro della Manovra, e con le forti ...

Manovra - Lega soddisfatta : "Intesa su quota 100 e taglio Ires" : Il confronto tra Tria e i rappresentanti dei partiti di maggioranza ha soddisfatto la Lega. Questo è quanto filtra dopo il vertice di oggi, nel quale il Ministro dell'Economia ha fatto il punto sugli obiettivi programmatici da attuare in vista della legge di bilancio. Fonti della Lega hanno riferito che "Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Vertice su Manovra. Lega e M5s puntano a oltre il 2% : si apre trattativa sul deficit : ... il ministro per gli affari con il parlamento Riccardo Fraccaro, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, la sottosegretaria pentastellata all'economia Laura Castelli e il sottosegretario all'...

Manovra e promesse elettorali - Lega e M5S : “Vittoria su Tria”. Ma il ministro getta acqua sul fuoco : Ondata di ottimismo da Lega e Movimento 5 Stelle, al termine del primo round di vertici governativi in vista dell’aggiornamento del Documento di economia e finanza. I gialloverdi lasciano infatti trapelare piccole e grandi vittorie sui temi più cari al loro elettorato, ma il ministro del Tesoro invita alla prudenza e da qui a venerdì 28 settembre, giorno del varo del Def, le cose potranno cambiare ancora molto. In ogni caso ...

Manovra - Lega : quota 100 per pensioni e taglio Ires : Si è svolto in mattinata un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Savona e Salvini che annuncia: 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva'. Il reddito di cittadinanza solo 'ai cittadini italiani', precisa Di Maio. Il presidente emerito della Consulta Mirabelli: 'Incostituzionale'. «Ora c'è l'impegno di tutti ad affinare le proposte e dello stesso ministro Tria a cercare soluzioni», assicurano fonti della Lega dopo il vertice ...

