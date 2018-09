Manovra | Di Maio | reddito di cittadinanza da marzo Ultime notizie

Manovra di Bilancio a rischio. Di Maio minaccia : senza il reddito di cittadinanza M5S non voterà a favore : Così il vicepresidente del consiglio ha voluto fare chiarezza, ed in occasione della riunione coi ministri del movimento ha ricordato a tutti che la nota del Def , Documento di Economia e Finanza, ...

La Manovra spiegata da Luigi Di Maio : Il deficit al 2% non è un tabù ma il governo è consapevole della necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici. Luigi Di Maio, intervistato da Radio Capital, assicura di essere "ben consapevole degli equilibri finanziari e dei conti da tenere in ordine", ma ricorda che oltre a "tenere in ordine i numeri" bisogna "prima soddisfare le esigenze dei ...

Di Maio : “Soglia del 2% di deficit non è un tabù - senza reddito di cittadinanza non votiamo Manovra” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, mette in chiaro i suoi obiettivi per la legge di bilancio. Da una parte spiega che l'idea di sforare la soglia del 2% di deficit "non è un tabù", e può quindi essere realizzata; dall'altra garantisce che il M5s potrebbe non votare la manovra se non sarà coraggiosa, ovvero se non conterrà il reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Di Maio : 'Senza reddito di cittadinanza M5s non voterà Def. Conte : 'Manovra sarà equa - Italia ha diritto a crescita' : Il vicepremier pentastellato chiede anche un 'atto coraggioso anche sulle pensioni', quota 100 Fornero e risarcimento delle vittime dei crac bancari. Il premier da NY promette aiuti alle persone in ...

Manovra - Di Maio : "reddito di cittadinanza da marzo 2019" : Novità in vista del varo della Legge di bilancio 2019: il governo Conte starebbe studiando un taglio delle accise sui carburanti per 250-300 milioni di euro. I fondi arriverebbero dall'extra gettito dell'Iva sulla benzina ottenuto durante l'anno. Il tutto si tradurrebbe in un taglio di massimo 3 centesimi sulla verde oppure di un centesimo sul diesel. Per quanto riguarda la questione deficit invece sarebbe confermata l'intenzione di andare ...

