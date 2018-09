Manovra | Di Maio | ' discutiamo di deficit oltre 1 | 6%; siamo responsabili'

Di Maio : 'Senza reddito di cittadinanza M5s non voterà Def. Conte : 'Manovra sarà equa - Italia ha diritto a crescita' : Il vicepremier pentastellato chiede anche un 'atto coraggioso anche sulle pensioni', quota 100 Fornero e risarcimento delle vittime dei crac bancari. Il premier da NY promette aiuti alle persone in ...

Manovra - Di Maio : "reddito di cittadinanza da marzo 2019" : Novità in vista del varo della Legge di bilancio 2019: il governo Conte starebbe studiando un taglio delle accise sui carburanti per 250-300 milioni di euro. I fondi arriverebbero dall'extra gettito dell'Iva sulla benzina ottenuto durante l'anno. Il tutto si tradurrebbe in un taglio di massimo 3 centesimi sulla verde oppure di un centesimo sul diesel. Per quanto riguarda la questione deficit invece sarebbe confermata l'intenzione di andare ...

Manovra/ Le virgole e le riserve pronte ad accontentare Salvini - Di Maio e Tria : "Il governo italiano ha ragione a voler fare come la Francia" dice Mario Deraglio. Anche perché la Commissione Ue "non vorrà arrivare alle sanzioni".

Manovra - Di Maio : senza reddito di cittadinanza non la votiamo - : Il vicepremier è categorico e chiede che nel Def vengano inserite le misure promesse agli elettori. Il nodo resta quello delle coperture

Manovra - Di Maio : 'Una nota al Def coraggiosa oppure M5s non la vota' : Il vicepremier 5 stelle Luigi Di Maio minaccia di non votare l'aggiornamento del Def se non conterrà le misure richieste dal Movimento. 'La nota al Def deve essere votata dal Cdm e dal Parlamento. Una ...

Manovra - Di Maio : unico numero su cui garantisco è il 3% deficit : Roma, 25 set., askanews, - 'Non voglio assolutamente impiccarmi ai numeri, se non quello legato al 3%' di deficit-pil, 'abbiamo dato le garanzie che non si supera il 3%'. Lo ha detto il vicepremier ...

Manovra - Di Maio : l'unico numero che garantisco è il 3% nel rapporto deficit/Pil : Ora, per il vicepremier, è il momento di "misure che facciano crescere l'economia per ridurre il debito". Di Maio ha ribadito che con "Macron la Francia ci ha dimostrato che questi dogmi sono ...

Manovra - Di Maio : unico numero su cui garantisco è il 3% deficit : ... ha detto Di Maio aggiungendo che il Governo varerà una "legge di bilancio coraggiosa che tiene i conti in ordine".Ora, per il vicepremier, è il momento di "misure che facciano crescere l'economia ...

Manovra - Di Maio si sbilancia : "Reddito minimo già a marzo" : Di Maio continua a ripeterlo: "Abbiamo assicurato che non supereremo il 3% di deficit". Il problema, però, è che l"Ue non vorrebbe che l"Italia sforasse l"1,6%, mentre il governo spera di arrivare intorno al 2%. Anche perché gli obiettivi, a sentire il leader del M5S, sono piuttosto alti. Forse in alcuni annunci addirittura esagerati.Come quello fatto stasera da Di Maio a Porta a Porta. "A me dispiace che si stia parlando di decimali come punto ...

Manovra - Di Maio : reddito di cittadinanza da metà marzo : Spunta l'ipotesi di legarlo all'Isee mentre Tria pensa di cancellare gli 80 euro di Renzi Pensioni, Di Maio: "La minima a 780 euro è certa". Scontro con la Fornero

I ministri M5s a consulto in notturna con Di Maio sulla Manovra : Roma, 25 set., askanews, - Si terrà stasera una riunione dei ministri M5s sulla manovra economica. È quanto si apprende da fonti di governo. All'incontro convocato dal vicepremier Luigi Di Maio non ...

Manovra - riunione Di Maio-ministri M5S su Def/ Ultime notizie - Meloni avvisa : "Ho paura del M5s su economia" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Manovra Finanziaria - ecco perché Di Maio non può copiare il compito di Macron : ... Daniele Franco e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che a Palazzo Chigi hanno partecipato alla riunione sulla Nota d'aggiornamento del Def. Con lui altri tecnici e tutta la squadra che assiste ...

Macron - Manovra in deficit e taglio fiscale. Di Maio : 'Facciamolo anche noi' : Con l'obiettivo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro, il governo prevede per il 2019 di ridurre la pressione fiscale di 24,8 miliardi di euro . Per finanziare la misura, il ...