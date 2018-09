Spread e Troika : lo scenario horror dopo una Manovra "a deficit" : Per ottenere i 10 miliardi di flessibilità che attualmente mancano per dar il via a tutte le promesse elettorali, si rischia...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit Conte : «Oltre il 2? Lo saprete domani» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

Manovra - Lega e M5S verso l’intesa : portare il rapporto deficit/pil al 2 - 4% : Il M5S cerca l’asse con la Lega per convincere Tria a portare il rapporto deficit-pil al 2,4% già nella nota di aggiornamento al Def. Al momento sarebbero 2 le ipotesi che vedrebbero impegnato Conte nel tentativo di mediare. La prima prevedrebbe l’1,9% con il recupero di qualche altro decimale nella Manovra;la seconda fisserebbe il deficit poco sop...

Pensioni - i 5 Stelle : riforma Fornero sia nella Manovra. Resistenze di Tria. Verso accordo sul deficit al 2 - 4% : da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E proprio su Tria ci sarebbero nuove ruggini . Stavolta legate al superamento ...

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto Deficit/Pil al 2,4%. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo M5S, è questa la richiesta che i 5 Stelle e la Lega vorrebbero...

Anteprima : deficit/Pil all'1 - 9% Una Manovra da 27-28 miliardi : Accordo fatto nel governo sulla nota di aggiornamento al Def. In attesa del Consiglio dei ministri in calendario giovendì 27 settembre, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, all'interno dell'esecutivo l'intesa è stata raggiunta sul rapporto deficit/Pil... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Belluti - Assiom Forex - : con deficit al 2 - 3% spread a 400 : Milano, 26 set., askanews, - La situazione è 'delicatissima': se il Governo deciderà per un deficit/Pil al 2,3%/2,4%/2,5% lo spread 'andrebbe a 300 punti e schizzerebbe direttamente a 400, saltando i ...

Manovra. Di Maio : deficit al 2% non è tabù : Se serve altro, facciamo deficit positivo che pagheremo nei prossimi anni, visto che le nostre misure faranno crescere l'economia oltre quello che prevedono i tecnici". E sul reddito di cittadinanza ...

La trattativa sulla Manovra - l’accordo arriverà sul deficit a 1 - 8-1 - 9%. Di Maio : da gennaio pensioni minime a 780 euro : Il compromesso tra le richieste fatte da Cinque Stelle e Lega e la linea del ministro dell’Economia, Giovanni Tria

Di Maio : “Soglia del 2% di deficit non è un tabù - senza reddito di cittadinanza non votiamo Manovra” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, mette in chiaro i suoi obiettivi per la legge di bilancio. Da una parte spiega che l'idea di sforare la soglia del 2% di deficit "non è un tabù", e può quindi essere realizzata; dall'altra garantisce che il M5s potrebbe non votare la manovra se non sarà coraggiosa, ovvero se non conterrà il reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : deficit sicuramente sopra 1 - 6% - prima cittadini : Roma, 26 set., askanews, - Sulla Manovra e il livello di deficit 'si discute sicuramente su più dell'1,6 per cento'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di Lavoro e Sviluppo ...

Manovra - Di Maio : 'discutiamo di deficit oltre 1 - 6%; siamo responsabili' : Il deficit al 2% non è un tabù ma il governo è consapevole della necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande su Radio ...