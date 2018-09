Manila Nazzaro | Oggi a Miss Italia tutte rifatte a 20 anni A noi

Manila Nazzaro - la ex Miss Italia : “Oggi tutte rifatte a 20 anni. A noi concedevano solo mascara e lucido trasparente” : Miss Italia ha provato con gli anni a cambiare pelle apportando modifiche al regolamento per stare al passo con i tempi. Carlotta Maggiorana, ultima vincitrice, è sposata e già lavorava come attrice. Non solo, le sue foto di nudo hanno iniziato a circolare in rete rischiando anche la perdita del titolo. Sono cambiati i tempi, la pensa così anche Manila Nazzaro che reginetta di bellezza lo è stata nel 1999 quando il concorso dei Mirigliani ...