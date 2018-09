Maniac | tra genio e follia la nuova serie Netflix per chi non è normale con tanto di app

Per Jennifer Aniston e Justin Theroux separazione straziante ma civile - per l’attore di Maniac “non è morto nessuno” : L'annuncio della separazione tra Jennifer Aniston e Justin Theroux è arrivato come un fulmine a ciel sereno all'inizio del 2018, dopo nemmeno tre anni dalle nozze e ben sette di relazione. La coppia, da sempre molto riservata, ha iniziato a frequentarsi a metà del 2011 andando a convivere l'anno successivo, per poi convolare a nozze con un megaparty esclusivo e top secret nell'agosto 2015. Poi alla fine del 2017 la separazione, annunciata ...

Maniac - la serie che è una grande e assurda trappola mentale : “Sento come se provassi tutte le emozioni“, dice a un certo punto GRTA, la potentissima intelligenza artificiale, molto empatica, che sta al centro di Maniac, e non c’è frase che potrebbe meglio descrivere l’effetto della nuova serie Netflix che debutta il 21 settembre sulla piattaforma di streaming. Scritta da Paul Sommerville di The Letftovers e da Cary Fukunaga del primo True Detective, che dirige qui anche tutti gli ...

Maniaco entra - nudo - nella casa del 13enne : Un fatto che ha dell'incredibile quello che ha visto come protagonista un Maniaco, colto in azione all'interno di una villetta di Fontana, in California , Usa,. Ripreso dalle telecamere di sicurezza ...

Maniac : trailer e locandina della nuova serie originale Netflix : Netflix annuncia il trailer e la locandina di Maniac, la serie originale Netflix creata da Patrick Somerville, diretta da Cary Joji Fukunaga, con Emma Stone, Jonah Hill e Justin Theroux, che sarà disponibile su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo dal prossimo 21 settembre. Ambientata in un mondo e in un tempo molto simili ai giorni nostri, Maniac racconta la storia di Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill), ...

Maniac - il trailer della serie Netflix con Emma Stone : Tra le serie più attese d’autunno figura Maniac, in arrivo su Netflix il 21 settembre, diretta da Cary Joji Fukunaga e con l’attrice premio Oscar Emma Stone a spiccare nel cast. Dopo un teaser piuttosto criptico, è arrivato anche il trailer ufficiale, che introduce il pubblico alle atmosfere della serie e ai protagonisti, Annie Landsberg, Owen Milgrim, a cui presta il volto Jonah Hill, e il dottore James Mantleray, interpretato da ...

La trama della nuova serie Maniac su Netflix con Emma Stone che promette di diventare un’ossessione già dal trailer (video) : Sarà una commedia dark con un cast all-star la grande scommessa di Netflix, che ha rilasciato il trailer teaser della nuova serie Maniac con Jonah Hill ed Emma Stone disponibile in streaming dal 21 settembre. I due attori appaiono seduti ad un tavolo uno di fronte all'altra mentre si fissano inermi e diversi colori si alternano sullo sfondo mentre una voce fuori campo spiega allo spettatore che la mente "può essere aggiustata". Un teaser ...

Basket - al CNO Street Basket successo tra i Senior di 'Napoli Maniac'. Tutti i premiati : Quattro giorni di grande Basket al Parco Francolini di Santarcangelo, 48 squadre suddivise in 4 categorie, oltre 200 giocatori, 300 litri di birra il tutto accompagnato da buona musica e spettacoli. Una edizione da record, per le finali intorno al campo erano 500 gli spettatori, senza contare l'afflusso dei quattro giorni che ha portato tantissime persone. Nella categoria Senior ...