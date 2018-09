Mambolosco accusato di aver fatto arrestare i suoi amici testimoniando contro di loro

Blastingnews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Quello diè sicuramente uno dei nomi caldi della trap italiana degli ultimi tempi. Il membro della Sugo Gang, spinto soprattutto dall'inaspettato successo della HIT virale 'Guarda come flexo' – realizzata assieme ad Edo Fendi – che conta ormai oltre cinque milioni di visualizzazioni su YouTube, ha consolidato negli ultimi mesi il suo status di personaggio degno di attenzioni nei piani alti del trap game made in Italy, suggellato anche dai continui e costanti apprezzamenti ricevuti da parte della Dark Polo Gang, che lo ha voluto nella 'Triplosette Entertainment'. Soltanto cinque giorni fa il trapper, in compagnia del suo producer, è stato ospitato negli studi di Hip Hop Tv per un'intervista. La chiacchierata concessa a Michele Wad Caporosso ha ulteriormente alimentato la popolarita' dell'artista, che è stato poi citato da numerosi appassionati del genere, inclusi ...