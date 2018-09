Maltempo Sicilia | cedimenti sulla SP 38 | “Servono misure urgenti”

Maltempo in Sicilia - frane e crolli nel nisseno : L’area del Vallone, la zona nord della provincia di Caltanissetta, in ginocchio per il Maltempo. crolli, frane, fango sulle vie di collegamento. La pioggia caduta nel pomeriggio di oggi ha provocato numerosi danni. A risentirne soprattutto la viabilita’. Due i comuni piu’ colpiti: Mussomeli e Serradifalco. La cosiddetta “capitale del Vallone” e’ isolata rispetto al proprio capoluogo dopo il crollo di un ...

Maltempo Sicilia : scuole chiuse domani mercoledì 26 Settembre a Mussomeli : scuole chiuse per il Maltempo domani a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Il sindaco Giuseppe Catania ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per domani, a causa dell’allerta meteo (codice arancione) diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile. L'articolo Maltempo Sicilia: scuole chiuse domani mercoledì 26 Settembre a Mussomeli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : strade allagate a Palermo : Piove e a Palermo si allagano di nuovo alcune strade: i maggiori disagi tra la via Messina Marine e il quartiere di Ciaculli. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla. Disagi anche in via Castelforte e in via Castellana. L'articolo Maltempo Sicilia: strade allagate a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo Sicilia : Maltempo e precipitazioni diffuse : La Protezione civile Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. In particolare si prevedono, per la giornata di oggi, precipitazioni “da sparse a diffuse a partire dalla serata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente ...

Maltempo in Sicilia - forti temporali : frana inghiotte tratto della strada provinciale 38 - isolato il comune di Mussomeli : Una voragine nell’asfalto, un ponticello completamento cancellato dalla furia del Maltempo. Il comune di Mussomeli, nel Nisseno, da questo pomeriggio e’ isolato dal proprio capoluogo. A causa delle forti piogge cadute sulla zona del Vallone, un lembo di strada sulla strada provinciale 38, al confine tra i territori di Mussomeli, San Cataldo e Serradifalco, ad un passo dalle miniere Bosco, si e’ sbriciolato. Per fortuna, al ...

Allerta Meteo - burrasca e Maltempo al Sud : allarme arancione in Sicilia - avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Dopo il passaggio dell’area di bassa pressione proveniente dal Nord Europa, che ha fatto affluire sulla scena italiana aria decisamente più fresca di quella che stazionava sulla nostra Penisola, resterà nelle prossime ore un’intensa ventilazione su gran parte dell’Italia, specialmente al Centro-Sud. Nella notte, poi, un’area di instabilità sulla Sicilia, porterà precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o ...

Maltempo Sicilia : fango e detriti sulla statale SS123 di Licata : Traffico provvisoriamente bloccato sulla SS123 “di Licata” a causa della presenza di fango e detriti sulla carreggiata: l’interruzione riguarda entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Licata, in provincia di Agrigento. Sul posto squadre di Anas e dell’impresa di pronto intervento per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza. L'articolo Maltempo Sicilia: fango e ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia: nubifragio a Trapani, allagamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia - violento temporale a Palermo : gravi disagi tra Villabate e Misilmeri - chilometri di coda in autostrada : disagi a causa del Maltempo sulla Palermo-Agrigento, tra Villabate e Misilmeri, dove si sono formati chilometri di coda per allagamenti nella zona di Villabate e Portella di Mare e per i lavori di rifacimento dell’asfalto. Molti automobilisti incolonnati in direzione Agrigento hanno fatto retromarcia e stanno cercando di tornare nel capoluogo. Anche nella zona di Mondello il temporale sta creando problemi con diversi automobilisti rimasti ...

Maltempo Sicilia - frana a Barrafranca : statale ‘di Prietraperzia’ chiusa : A causa di un movimento franoso del versante dovuto alle precipitazioni intense delle ultime ore, la strada statale 191 ”di Pietraperzia” è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 33,550, nel territorio comunale di Barrafranca, in provincia di Enna. I tecnici, il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per effettuare i rilievi sul versante e per la gestione della viabilità. Anas, società del ...

Maltempo Sicilia : chiusa per allagamento nel Catanese la statale 288 ‘Di Aidone’ : Sulla strada statale 288 ‘Di Aidone‘ il traffico è provvisoriamente bloccato a Ramacca (Catania), per allagamento del ponte Sbardalasino, al km 7,500. Il tratto chiuso al traffico è tra il km 4,000 e il km 8,500, con deviazioni su strade secondarie segnalate in loco. Lo fa sapere l’Anas in una nota. L'articolo Maltempo Sicilia: chiusa per allagamento nel Catanese la statale 288 ‘Di Aidone’ sembra essere il primo su ...

Maltempo - l’innesco dell’Uragano Mediterraneo nel Mar Tirreno fa esplodere violenti temporali in Sicilia : bombe d’acqua su tutta l’isola - tempesta a Siracusa [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo Sicilia : forti piogge - disagi a Palermo : Il Maltempo ha causato disagi a Palermo, tante le strade trasformate in fiumi: da viale Michelangelo a Mondello. Automobilisti intrappolati sulle laterali dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, direzione citta’, che si e’ allagata all’altezza dell’ipermercato Leroy Merlin causando una lunga coda. I vigili del fuoco sono intervenuti chiudendo al traffico la bretella laterale. La pioggia intensa ha paralizzato ...

Maltempo - temporali pomeridiani da Nord a Sud : nubifragi in Piemonte - grandinate in Sicilia [LIVE] : Maltempo – Forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie zone d’Italia: i fenomeni più intensi sono in Piemonte dove si stanno verificando veri e propri nubifragi, locali grandinate e le temperature sono crollate fino a +18/+19°C su tutta la Regione. Nelle ultime due ore sono caduti 72mm di pioggia a Dronero, 44mm a Viù, 42mm ad Alba. Meno organizzati i fenomeni temporaleschi in atto in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, ...