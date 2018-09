Malattie rare | 12 4 milioni | l’impatto della Sma sulle spalle delle famiglie

Malattie rare - Libro bianco sulla svolta della Sma : ora la sfida è lo screening neonatale : “La scienza non fa miracoli. Dal laboratorio al letto di un malato i tempi della cura non sono quelli della storia naturale della malattia”. Ma sull’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara che colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e rappresenta la prima causa genetica di mortalità infantile, “la ricerca finora molto ha mostrato di ciò che un tempo non potevamo immaginare”. Inizia con le parole del ...

Malattie rare : 800 pazienti in Italia legati “ad un filo” per nutrirsi : Circa 800 i pazienti in Italia (di cui circa 150 in età pediatrica) costretti a nutrirsi “attaccati ad un filo” perché l’intestino non fa quello che dovrebbe, ovvero nutrire correttamente l’organismo: queste persone combattono contro l’insufficienza intestinale cronica benigna, una condizione rara, poco conosciuta, che determina malassorbimento di macronutrienti, acqua ed elettroliti in seguito alla resezione della ...

Malattie rare - sostenere la ricerca per aiutare i bambini a realizzare i propri sogni : la storia di Guenda : Ogni minuto nascono in tutto il mondo almeno 10 bambini affetti da una delle seimila Malattie genetiche rare conosciute. Di altre si ignora sia la diagnosi che la cura. Tuttavia, la ricerca medica, come quella portata avanti dalla Fondazione Telethon, può rappresentare una speranza per tutti i piccoli pazienti e i loro genitori di ritrovare il sorriso. Come nel caso di Guenda, 7 anni, affetta da Ada-Scid: "Ecco come ora posso andare ...

"Andare lontano" - due fratellini per la campagna Telethon contro Malattie genetiche rare : Ma anche per Valentina, Rafael, Parker, Sebastian, Widad, Tommaso, Schana e i tanti altri piccoli pazienti venuti da tutto il mondo nei nostri Istituti di ricerca, per andare lontano. Il nostro ...

Malattie rare : 250 italiani con disordini del ciclo dell’urea - soprattutto bimbi : Quando mancano gli enzimi del ciclo dell’urea, necessari per eliminare l’ammoniaca che viene normalmente prodotta dal nostro organismo ed eliminata attraverso l’urina, questa si accumula causando un danno tossico a carico del sistema nervoso centrale. Le conseguenze possono essere letargia, sonnolenza, vomito, crisi convulsive o alterazioni neurologiche di diversa entità, fino a danni cerebrali anche irreversibili, coma e ...

Malattie rare : disordini ciclo urea - in Italia nuovo farmaco orfano : Con una nuova formulazione liquida orale, inodore e insapore, e importanti vantaggi di efficacia rispetto alle terapie attualmente disponibili, è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco il glicerolo fenilbutirrato (Ravicti*) come terapia per i disordini del ciclo dell’urea, per pazienti sia pediatrici sia adulti. Un farmaco che ha ottenuto la raccomandazione per il mantenimento della designazione di prodotto orfano e che ...

Malattie rare - hacker a caccia di tecnologie per migliorare la qualità di vita : Roma, 4 set., AdnKronos Salute, - Giovani hacker alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la qualità di vita delle persone con Malattie rare. Parte la seconda edizione del rare ...

Malattie rare : hacker a caccia di tecnologie per migliorare la qualità di vita : Giovani hacker alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la qualità di vita delle persone con Malattie rare. Parte la seconda edizione del rare Disease Hackathon – www.rarediseasehackathon.it, #rarehack2018 – maratona hacker dedicata alle Malattie rare, che culminerà nell’evento live di metà ottobre alla Leopolda di Firenze durante il Forum della sostenibilità e delle opportunità nel settore della ...

Malattie rare - distrofia di Duchenne : ‘taglia e incolla’ Dna la blocca nei cani : Le ‘forbici molecolari’ dell’editing genetico potrebbero rappresentare una speranza concreta per bloccare la progressione della distrofia muscolare di Duchenne (Dmd), la malattia genetica potenzialmente fatale più comune nei bimbi, causata dalla mancanza di distrofina, proteina chiave per la funzione dei muscoli. Lo studio della speranza – a pochi giorni dalla Giornata mondiale dedicata alla patologia che colpisce un ...

Una ciclopedalata di sensibilizzazione per la donazione degli organi e le Malattie rare : ci sarà anche Matteo Piantedosi a Lioni : Sono previsti grandi spettacoli di Bike Trial a Lioni, e tanto tanto divertimento per tutti i bambini dai 3 ai 16 anni, seguiti da istruttori professionisti della Federazione Ciclistica Italiana. In ...