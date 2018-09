Ma il cancro può essere un dono?

La vittoria sulla paura : vincere contro il cancro si può : Un mondo fatto anche di vittorie come quella che abbiamo conquistato ieri vincendo il trofeo, prime classificate in una competizione che va oltre il valore già nobile dello sport, perché è la ...

Tumori - la cura rivoluzionaria : Car-T - come ci si può salvare dal cancro : L' acronimo è anche facile da ricordare, si chiama Car-T. Suona quasi come un giocattolo, in verità è una questione serissima. Car-T (che per esteso, e in inglese, sta per Chimeric antigen receptor T cells) è una terapia che modifica i "linfociti t" del paziente e li arma per combattere il male più

Curcumina può combattere il cancro : scoperto come renderla utilizzabile dall'organismo : I ricercatori dell'Università dell'Illinois sono riusciti a risolvere il problema relativo all'assorbimento della Curcumina da parte dell'organismo. La Curcumina è una sostanza contenuta nella curcuma che ha delle proprietà anti-tumorali. Gli studiosi combinando la curcuma con il platino hanno risolto i problemi di assorbimento della Curcumina. In particolare Santosh Misra, uno dei ricercatori, ha spiegato che la solubilità in acqua di un ...

cancro al colon - il secondo tumore più diffuso : da cosa si riconosce - chi colpisce - come si può evitare : C'è un male che uccide 610mila persone all'anno nel mondo. Il Cancro al colon-retto, spiega il professor Gianni Milito su Dagospia, è la seconda neoplasia più diffusa e dalle cause ancora poco chiare: incidono sicuramente sul'insorgenza del tumore "una dieta povera di fibre (verdure e frutta), il fu