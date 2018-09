ilfattoquotidiano

: Imbarazzante gaffe del presidente #Macron, il #Renzi francese. A un giovane che gli espone le problematiche della d… - M5S_Baroni : Imbarazzante gaffe del presidente #Macron, il #Renzi francese. A un giovane che gli espone le problematiche della d… - Corriere : Tra gaffe e scelte frettolose, Toninelli è un caso anche nei Cinque Stelle - TutteLeNotizie : M5s, gaffe di Riccardo Fraccaro al forum per la democrazia diretta: vede il ministro Savona… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Piccolo lapsus per ilper i rapporti con il Parlamentodurante il suo intervento al Globalon Modern Direct Democracy in Campidoglio. Il, che ha anche la delega per la, ha chiamato ilSavona presente in platea “Tria” per poi correggersi immediatamente. In particolare, parlando del debito pubblico in Italia, ha detto “vedo qui ilTria… Savona”.ha parlato del “valore aggiunto di portare ilqui e di portare esempi concreti di. Vedrete che si abbina perfettamente allarappresentativa. Dove c’è, il debito pubblico è minore, gli effetti economici positivi. Dopo Globaldovremo portare i fatti. Nei prossimi mesi potrete giudicare se riusciremo a passare dalle parole ai fatti. Auguri, piùper ...