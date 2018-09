Luigi Gubitosi | Per Alitalia piccolo utile nel terzo trimestre

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 settembre 2018) "Ilche si sta concludendo è stato un buon periodo per. È il primoin cuidovrebbe chiudere con un piccolissimo". Lo ha detto il commissario diin audizione alla commissione Trasporti della Camera sulla situazione economico-finanziaria della compagnia."Era tanto tempo che non succedeva - ha aggiunto-. È il migliordell'anno" in.Il commissario Stefano Paleari poi afferma: "La flotta diè composta da 118 aerei, di cui 26 a lungo raggio e gli altri a medio e corto raggio. Di proprietàsono 41 aerei, gli altri 77 in leasing".Paleari, ricordando che lo Stato adha dato un prestito ponte di 900 milioni, prosegue: "Attualmente si stima per il 30 settembre una cassa disponibile, inclusi i depositi di garanzia, di 770 milioni".