Luigi Di Maio | ' Da metà marzo 2019 sarà erogato il reddito cittadinanza'

A Luigi Di Maio l'1 - 9% non basta. Tria apre al rialzo del deficit - ma i 5 Stelle vogliono 10 miliardi per far partire il reddito di cittadinanza da marzo : Nel camino delle rivendicazioni sulla manovra arde la legna al fuoco e ad alimentarla sono le parole di Luigi Di Maio, che ribadisce la linea massimalista sul reddito di cittadinanza: partirà da marzo, appena due mesi dopo l'introduzione della sua costola, cioè l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardiano del camino, prova a fare spazio alla legna, aprendo a un rialzo del ...

L’annuncio di Luigi Di Maio a Porta a Porta : “Il reddito di cittadinanza partirà a marzo 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che il reddito di cittadinanza verrà erogato a partire dalla metà di marzo del 2019. Inoltre, entro la fine dell'anno arriverà il taglio delle pensioni d'oro, mentre in primavera arriverà la legge per la riduzione del numero dei parlamentari.Continua a leggere

Luigi Di Maio attacca Elsa Fornero : 'Ha rovinato milioni di italiani - adesso taccia' : Sta seguendo le orme del collega più famoso e apprezzato, Luigi Di Maio . Che, a fronte di una popolarità non esattamente scintillante, ha deciso di imitare i modi della comunicazione di Matteo ...

Giuseppe Conte - il retroscena : si è stufato delle sparate di Luigi Di Maio : Ieri non è uscito nulla di nuovo dal vertice a Palazzo Chigi a cui hanno preso parte Conte , il ministro dell' Economia, Giovanni Tria , degli Affari europei, Paolo Savona , e dei Rapporti con ...

Alessandro Di Battista - il figlio compie un anno : gli auguri di Luigi Di Maio al piccolo Andrea : Il piccolo Andrea Di Battista compie un anno e Luigi Di Maio fa gli auguri al figlio del collega M5S, Alessandro, che si trova in Centroamerica. 'Tanti auguri al piccolo Andrea che oggi compie un anno.

Luigi Di Maio propone il carcere per gli evasori fiscali : II vicepremier M5S Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Fatto', ribadisce la fiducia a Tria, ma insiste: "c'è chi ci rema contro". Promette reddito e pensioni di cittadinanza "facendo più deficit" (esclusi i migranti), e annuncia "rimborsi a tutti i truffati dalle banche" e "sconti Ires per chi inquina meno". Il condono fino a 1 milione poi, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 settembre : Luigi Di Maio – Il vicepremier M5S al Fatto : “Mi fido di Tria - ma c’è chi ci rema contro” : l’intervista – Luigi Di Maio “Dirigenti ci remano contro Subito carcere agli evasori” “Sarà una manovra del popolo, con reddito e pensioni di cittadinanza in deficit e aiuti ai truffati dalle banche” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Magari. “Il governo vuole tetti pubblicitari che farebbero chiudere Mediaset il giorno dopo” (Silvio Berlusconi, presidente FI, 23.9). Ma allora dillo che ci vuoi proprio ...

Luigi Di Maio - perché il grillino si sente spacciato : 'Credo che Tria e Salvini...' : In casa M5s ci sono guai ben più gravi del comunque gravissimo caso di Rocco Casalino e delle sue minacce intercettate contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i suoi tecnici. La preoccupazione di Luigi Di Maio ora è tenere unito il gruppo, perché in questa fase delicata ogni spiraglio tra i grillini rischia di prestare il fianco ai ...

Luigi Di Maio - il grillino è alla canna del gas e imita Salvini : 'Reddito di cittadinanza solo agli italiani' : Dalla Cina il vicepremier Cinquestelle va incontro alla richiesta del collega leghista: una mossa politica che rinsalda l'asse di governo l'indomani del vertice del centrodestra con le bordate tirate ...

Luigi Di Maio - ecco quando vuole - e potrà - cacciare davvero Giovanni Tria : Ma è assai probabile che tra i grillini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria le tensioni proseguano ben dopo l'approvazione della manovra finanziaria, che dovrà compiersi al massimo il 31 ...

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio pensa a Silvio Berlusconi come la moglie tradita ma non è così' : A Luigi Di Maio piace considerare Silvio Berlusconi 'come la moglie che accetta il tradimento del marito', scrive Bruno Vespa su il Giorno . 'Temiamo che in cuor suo la pensi all'opposto: se non farà ...

Lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non risolve i problemi della manovra. Tria non si smuove dall'1 - 6% : La fragilità dell'impatto che lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio ha sull'impianto della manovra si può misurare da due prospettive, speculari tra di loro: da una parte il pressing asfissiante nei confronti di Tria per portare l'asticella del deficit almeno al 2%, dall'altra la fermezza del ministro dell'Economia nel tenere il punto sull'1,6 per cento. I problemi della legge di bilancio restano intatti perché ...

Finanziamento illecito ai partiti : la doppia morale di Luigi Di Maio : Perché gli amici social, in questo caso, non dovrebbero diffondere anche questa notizia? Qualche imbarazzo in proposito? Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Danilo Toninelli - l'ultimo capolavoro : come chiama Luigi Di Maio in radio : l'ultimo piccolo capolavoro di Danilo Toninelli , il ministro grillino delle Infrastrutture campione di gaffe, è arrivato per radio. Era infatti intervistato a 24 Mattino , su radio 24, da Maria ...