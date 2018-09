Luca Argentero | «Adesso che sono un supereroe»

Da Luca Argentero ad Amanda Sandrelli - la stagione del Teatro Verdi : ... per premiare la fiducia e soddisfare la curiosità del pubblico, da lunedì 17 settembre fino al 29 settembre l'abbonamento ai 5 spettacoli della stagione abbinato ai 6 spettacoli della "stagione off" ...

GLADIATORI DI ROMA/ Su Italia 1 il film doppiato da Luca Argentero (oggi - 15 settembre 2018) : GLADIATORI di ROMA, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: Luca Argentero, Laura Chiatti, Belen Rodriguez, alla regia Iginio Straffi. Il dettaglio(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:35:00 GMT)

Un boss in salotto - il film con Paola Cortellesi - Luca Argentero e Rocco Papaleo : Sabato 15 settembre alle 21.25 su Canale 5 è tempo di risate all’italiana con Un boss in salotto, film del 2014 di Luca Miniero con Paola Cortellesi, Luca Argentero e Rocco Papaleo. Un boss in salotto, trailer Un boss in salotto, trama e cast Cristina (Paola Cortellesi) è un’energica e volitiva donna meridionale trapiantata in un piccolo centro dalle parti di Bolzano, dove è finalmente riuscita a costruirsi una vita e una famiglia ...

Cha Cha Cha/ Su Rai 4 il film con Luca Argentero e Claudio Amendola (oggi - 1 settembre 2018) : Su Rai 4 va in onda oggi, 1 settembre 2018, il film Cha Cha Cha con nel cast Luca Argentero, Claudio Amendola ed Eva Herzigova. La regia è curata da Marco Risi.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:17:00 GMT)

OGGI SPOSI/ Sul Nove il film con Luca Argentero (oggi - 30 agosto 2018) : OGGI SPOSI, il film comico in onda su Canale Nove OGGI, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Luca Argentero, Dario Bandiera, Carolina Crescentini, alla regia Luca Lucini. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:19:00 GMT)

Luca Argentero : “Un’ammucchiata - tanto latex e tute mimetiche” nella black comedy Cosa fai a Capodanno? : Il regista italiano che strizza l’occhio ai fratelli Coen? Esiste e si chiama Filippo Bologna. Parola di Luca Argentero, che della sua black comedy Cosa fai a Capodanno? è fra i protagonisti. Accanto all’attore torinese, entusiasta di appartenere a questa commedia corale che – per inciso – è un esordio alla regia anche se Bologna vanta la firma alla sceneggiatura di Perfetti sconosciuti, vi recitano Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, ...

Luca Argentero e Cristina Marino - crisi rientrata : sexy vacanze a Mykonos (FOTO) : Luca Argentero vola a Mykonos con Cristina Marino Mykonos – Luca Argentero vola a Mykonos con Cristina Marino e smentisce la voci di crisi. Da qualche tempo infatti gli esperti di gossip riportavano una Cristina assai arrabbiata per i numerosi impegni di lavoro del fidanzato, che per tutta risposta le ha regalato una romantica vacanza sotto al sole dell’isola greca. I due sono stati fotografati da “Nuovo” in spiaggia, con la Marino che ...

Luca Argentero ricorda il passato : le nuove dichiarazioni sul Grande Fratello : Luca Argentero oggi: la nuova vita da attore Luca Argentero è sicuramente uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano. Il suo fisico scolpito, il volto perfetto, la voce calda hanno conquistato migliaia di donne. E non solo. Davvero tanti i progetti che vedono impegnato Luca Argentero. C’è sempre un passato con cui fare […] L'articolo Luca Argentero ricorda il passato: le nuove dichiarazioni sul Grande Fratello ...

Cristina Marino in topless a Mykonos/ Luca Argentero immortala la fidanzata ma ci sono anche i paparazzi... : Cristina Marino sta vivendo a pieno la sua vita professionale e privata. Questa, per Cristina e Luca, sarà un'estate di lavoro, ma riusciranno a concedersi anche una vacanza(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:18:00 GMT)

Luca Argentero sarà Leonardo Da Vinci al cinema/ Ecco quando iniziano le riprese e la troupe Sky : Luca Argentero sarà Leonardo Da Vinci al cinema, Ecco quando iniziano le riprese della pellicola biografica e chi fa parte della troupe Sky, tutti i nomi e le informazioni.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:35:00 GMT)

Cristina Marino - la fidanzata di Luca Argentero : "Viaggio all'estero e vacanze in Puglia" : E' un periodo d'oro per la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino, fino a qualche giorno fa, dati, dai settimanali di gossip, in piena crisi. Dalle pagine del magazine 'Nuovo', in edicola questa settimana, la giovane attrice scaccia via definitivamente le nubi nere sulla sua vita: Sul fronte privato sono innamorata e molto felice, dal punto professionale sono molto entusiasta. La Marino, infatti, è nel cast di Tafanos, una nuova ...

Luca Argentero sarà Leonardo da Vinci in un film : Una nuova sfida cinematografica per Luca Argentero. L'attore torinese sarà Leonardi Da Vinci, impegnandosi per la prima volta nell’interpretazione di...

Luca Argentero stregato dal topless della sua Cristina Marino a Mykonos : Mentre escono novità sulla sua vita professionale, che pare gli riservi una ‘trasformazione’ in Leonardo Da Vinci, procede spedita anche la vita sentimentale del bel Luca Argentero, dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania ormai risalente a diversi anni fa. L’attore torinese è al momento in vacanza al mare, sulle splendide spiagge di Mykonos, in Grecia, in compagnia della sua dolce metà, la 27enne Cristina Marino. I due, ...

Luca Argentero si trasforma nel genio di Leonardo da Vinci : Da Vinci è stato anche una delle figure più geniali che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto 'il quadro più famoso al mondo', ossia la Gioconda. Gli ...