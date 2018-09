LIVE Juventus-Bologna | Serie A in DIRETTA | 0-0 | la Vecchia Signora per allungare sulle

LIVE Juventus-Bologna - Serie A in DIRETTA : la Vecchia Signora per allungare sulle inseguitrici : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bologna, match valevole per il sesto turno del campionato di Serie A 2018-19. All’Allianz Stadium si affrontano la prima e la diciottesima della classifica dopo le prime cinque giornate. Sono settantuno i precedenti giocati a Torino tra le due squadre: in tali occasioni, per 41 volte la formazione bianconera ha prevalso, mentre 25 sono stati i pareggi e 5 le vittorie del Bologna. Per ...

Juventus-Bologna : formazioni ufficiali e partita in diretta LIVE - Serie A 2018/2019 : Juventus-Bologna, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus-Bologna : la partita LIVE su DAZN : Questa sera, alle ore 21:00 all'Alliaz Stadium andrà in scena il match Juventus-Bologna. I bianconeri arrivano alla gara contro i rossoblu a punteggio pieno, avendo vinto le prime cinque partite di campionato. Il Bologna, invece, è reduce dalla vittoria straordinaria ottenuta domenica al Dall'Ara contro la Roma di Eusebio Di Francesco. La Juventus di Massimiliano Allegri sulla carta appare nettamente più forte, gli emiliani però non hanno ...

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : Pulgar e Costa squalificati. Ultime novità LIVE e quote : Probabili formazioni Juventus-Bologna: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti attesi oggi in campo a Torino per la 6^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:49:00 GMT)

Juventus Bologna/ Streaming video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato LIVE : diretta Juventus Bologna, info Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca in turno infrasettimanale per la 6^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:10:00 GMT)

Brondby Juventus donne/ Streaming video e diretta tv - probabili formazioni - orario e risultato LIVE : diretta Brondby Juventus: info Streaming video e tv della partita di ritorno attesa oggi per i trentaduesimi di finale della Champions League femminile 2019.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 08:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : quote e le ultime novità LIVE (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Juventus-Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi oggi in campo a Torino per la 6^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:18:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : diretta tv e orario - le notizie LIVE. Torna Matuidi? : Probabili formazioni Juventus Bologna: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A su moduli e titolari allo Stadium (26 settembre)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : diretta tv - orario - le notizie LIVE (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Bologna: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A su moduli e titolari allo Stadium (26 settembre)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:49:00 GMT)

Diretta/ Carrarese Juventus U23 (risultato LIVE 3-0) streaming video Rai : arriva il tris di Tavano! : Diretta Carrarese-Juventus U23, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:52:00 GMT)

DIRETTA / Carrarese Juventus U23 (risultato LIVE 2-0) streaming video Rai : Piscopo raddoppia nel recupero! : DIRETTA Carrarese-Juventus U23, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:28:00 GMT)

DIRETTA / Carrarese Juventus U23 (risultato LIVE 0-0) streaming video Rai : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Carrarese-Juventus U23, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 20:21:00 GMT)

Carrarese Juventus U23/ Streaming video e diretta Rai : probabili formazioni - orario e risultato LIVE : diretta Carrarese-Juventus U23, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Diretta/ Frosinone Juventus (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : Sportiello sventa il tacco di Ronaldo : Diretta Frosinone Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:59:00 GMT)