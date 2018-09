Linus fa pedalare i milanesi | Ma c' è troppa burocrazia

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Domenica mattina da City life parte la seconda edizione della Deejay ride, la 100 chilometri ciclistica organizzata da Radio Deejay che chiude le due settimane di eventi di Milano bike city, il primo vero "Fuorisalone della bicicletta". Una lunga festa che non poteva che essere organizzata a Milano, la più ciclistica delle metropoli italiane, e che ha messo in un "contenitore" oltre 150 eventi con l'appoggio di Comune e Regione, Atm, delle associazioni sportive e culturali. Un palinsesto ricchissimo con la bici sempre al centro e con tante chiavi di lettura: iniziative per i bambini, per le donne, mobilità, pedalate, mostre, workshop tecnici, libri, yoga, birra, imprese e sport.La Deejay ride chiude le danze, e non è un caso: "E'la logica conclusione di un evento diffuso come Milano Bike city- spiega, il direttore artistico di Radio Deejay che ha voluto questa gran fondo e che ...