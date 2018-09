Lili Reinhart ha rivelato che la sua prima impressione di Cole Sprouse non è stata così

Lili Reinhart ha la risposta perfetta per chi non la giudica all’altezza di Cole Sprouse : L'invidia fa brutti scherzi The post Lili Reinhart ha la risposta perfetta per chi non la giudica all’altezza di Cole Sprouse appeared first on News Mtv Italia.

Lili Reinhart : i colleghi di “Riverdale” ricreano l’epica foto in topless dell’attrice : LOL The post Lili Reinhart: i colleghi di “Riverdale” ricreano l’epica foto in topless dell’attrice appeared first on News Mtv Italia.

Lili Reinhart in topless su Instagram - la foto postata da Cole Sprouse per il compleanno della sua musa : In occasione del suo ventiduesimo compleanno, Cole Sprouse ha condiviso una foto di Lili Reinhart in topless per farle dei teneri auguri. I due attori di Riverdale hanno sempre nascosto la loro relazione, ma questa è la prima volta che l'interprete di Jughead Jones parla a cuore aperto dei sentimenti verso la sua "musa". Cole infatti, oltre che attore, è anche fotografo e sul suo profilo Instagram si possono notare diversi scatti artistici, dove ...

Cole Sprouse pubblica una foto di Lili Reinhart in topless per il compleanno dell’attrice : Meravigliosa The post Cole Sprouse pubblica una foto di Lili Reinhart in topless per il compleanno dell’attrice appeared first on News Mtv Italia.

Lili Reinhart - ‘Sandy’ si è spostata da Grease a Riverdale : Una ragazza acqua e sapone, ma con il fuoco dentro. L’idea è che Lili Reinhart abbia molto in comune con la sua Betty Cooper, personaggio di Riverdale per il quale ai Teen Choice Awards è stata premiata come miglior attrice in un drama, oltre che per il miglior bacio appassionato e la miglior coppia, insieme al collega Cole Sprouse. Tra l’altro per i due il set è stato galeotto: oltre ad essere innamorati per finzione, lo sono ...

Lili Reinhart ha postato una foto di Cole Sprouse da piccolo che ti ricorderà quanto era adorabile : <3 The post Lili Reinhart ha postato una foto di Cole Sprouse da piccolo che ti ricorderà quanto era adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Gli auguri di Lili Reinhart per il compleanno di Cole Sprouse ti faranno piangere di dolcezza : "Happy birthday my love" The post Gli auguri di Lili Reinhart per il compleanno di Cole Sprouse ti faranno piangere di dolcezza appeared first on News Mtv Italia.

Lili Reinhart ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore a Cole Sprouse : Mentre guardavano insieme l'eclissi di Luna The post Lili Reinhart ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore a Cole Sprouse appeared first on News Mtv Italia.