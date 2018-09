Liga | i risultati della sesta giornata | il Barcellona crolla contro il Leganes

Liga 2018 - quinta giornata : vincono Real e Atletico - i risultati delle partite del sabato : Real MADRID-ESPANYOL 1-0 41' Asensio Una vittoria con il minimo sforzo per mettere pressione al Barcellona impegnato domenica con il Girona. Il Real Madrid batte 1-0 l'Espanyol grazie a un gol di ...

Risultati Bundesliga – Si sono giocate gran parte delle partite valide per la giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund non è andato oltre il pareggio in trasferta contro l'Hoffenheim, non basta la rete del solito Pulisic. Blitz di Werder Brema e Friburgo contro Augusta e Wolfsburg, fa valere il fattore campo l'Hertha Berlino, così come il Norimberga contro l'Hannover.

BundesLiga - risultati e classifica della 3a giornata : Terza vittoria consecutiva per il Bayern Monaco. Bene il Borussia Dortmund, crisi nera per Schalke e Leverkusen

Liga - quarta giornata : risultati e classifica : Il Barcellona vince con qualche difficoltà sul campo del Real Sociedad. Il Real pareggia al San Mames e insegue gli eterni rivali a soli due punti di distacco

Liga 2018 - quarta giornata : i risultati delle partite del sabato : Prima Suarez e poi Dembélé. Segnando due gol nel giro di tre minuti, il Barcellona ribalta la Real Sociedad - che aveva aperto i giochi al 12' con Aritz Elustondo - e porta a casa i tre punti. quarta ...

BundesLiga - 2a giornata : risultati e classifica : Il Bayern Monaco supera 3-0 lo Stoccarda e resta in vetta con Wolfsburg, 3-1 al Bayer Leverkusen, ed Hertha Berlino, 2-0 sullo Schalke 04,

BundesLiga : il Bayern travolge lo Stoccarda - ma il Wolfsburg tiene il passo. I risultati della seconda giornata : Tutto facile per il Bayern Monaco che, nella trasferta di Stoccarda, ha segnato tre reti, centrando la seconda vittoria consecutiva in due partite, dopo il successo all'esordio contro l'Hoffenheim,. ...

risultati Bundesliga- Nella seconda giornata del campionato tedesco vittoria del Wolsburg a Leverkusen, dell'Hoffenhim in casa con il Friburgo. Vittoria al 96′ del Brema contro il Francoforte. Sfilza di pareggi per 1-1 per Augusta, Norimberga, Magonza e Borussia Monc.. Alle 18:30 sfida tra Stoccarda e Bayern Monaco.

BundesLiga - prima giornata : risultati e classifica : Il Bayern Monaco, campione in carica, riparte con il 3-1 all'Hoffenheim. Bene anche i due Borussia: il Dortmund annichilisce 4-1 il Lipsia e il Monchengladbach si sbarazza del Leverkusen

Liga - 2a giornata : risultati e classifica : Real Madrid, 4-1 al Girona, e Barcellona, 1-0 al Valladolid, insieme al comando. Prima vittoria stagionale dell'Atletico Madrid, 1-0 sul Rayo Vallecano,, questa sera Levante-Celta Vigo e Athletic ...

BundesLiga - il Wolfsburg beffa lo Schalke 2-1 : risultati e classifica della prima giornata : Buona la prima per il Wolfsburg che ha sconfitto lo Schalke 04 con una perla di Ginczek segnata al 94'. Non poteva esserci un inizio migliore per la squadra di Bruno Labbadia che ha esordito battendo ...

risultati Bundesliga- Si è conclusa la prima giornata della Bundesliga dopo l'anticipo di ieri del Bayern Monaco. Il Wolsburg vince in pieno recupero per 2-1 contro lo Schalke. Vittoria anche dell'Hertha contro il Norimberga, del Francoforte 2-0 in trasferta e dell'Augusta. Parti del Brema un casa contro l'Hannover. Conclude la giornata il Leverkusen con il Monchengladbdach