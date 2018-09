Residenti a Ceprano, nel Frusinate, avrebbero messo in atto almeno sette aggressioni in diverse regioni italiane. Nelle loro abitazioni sono stati trovati bastoni, mazze da baseball, sfollagente, coltelli e materiale propagandistico sulla superiorità razziale. Hanno 23 anni e due sono studenti universitari, uno è laureato: sono tutti attivi in associazioni studentesche.



Tre studenti sono stati denunciati e fermati con l'accusa di essere gli autori di alcuni raid contro migranti in provincia di Frosinone. I tre, 23enni, sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, minaccia, stalking, Lesioni personali e danneggiamento. Gli episodi a sfondo razzista si sono verificati nei pressi di alcuni centri di accoglienza per migranti.(Di mercoledì 26 settembre 2018)

