Legionella | Ats | “L’epidemia di Bresso favorita dalle bombe d’acqua”

Sanità - Ats : 43 casi di Legionella nel bresciano - 198 ricoverati per polmonite : Ad oggi sono 43 i casi di legionella nel bresciano, mentre il totale dei ricoverati per polmonite ammonta a 198. E’ l’ultimo bilancio dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che rende noti i dati della giornata di oggi, in cui sono state 22 le persone che si sono recate in Pronto soccorso (di cui 5 di Ats Valpadana) e 14 i nuovi ricoveri (di cui 4 di Ats Valpadana). In totale – ricorda l’Ats Brescia – ...