Lega-M5S verso accordo sul deficit al 2 | 4% I 5 Stelle | dentro anche riforma della

Le promesse del Governo Lega – M5s alla prova dei fatti : il countdown : Le promesse fatte e gli impegni presi dal Governo Conte alla prova dei fatti: un countdown per monitorare come procede l'azione dell'esecutivo e cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane. Dalle pensioni alla flat tax, passando per le assunzioni nelle forze dell'ordine e la chiusura dei campi rom: ecco tutte le promesse del trio Conte - Salvini - Di Maio.

Rai - Lega e M5s riprovano con Foa. Il presidente in pectore alla Vigilanza : "Mio mandato è professionale - non politico" : "Il mandato che ho ricevuto dal governo non è politico, ma professionale", "fa appello al mio percorso professionale, e io intendo onorarlo in nome dei valori del giornalismo". E' attraverso questa garanzia che Marcello Foa, di nuovo presidente in pectore della Rai, prova a convincere Forza Italia. In commissione di Vigilanza, dove l'ex editorialista del Giornale è stato sentito dai parlamentari di Camera e ...

Lega e M5s litigano sul Terzo Valico. Rixi : "Opera fondamentale - non si può tornare indietro" : "Non si può tornare indietro, #pactaservandasunt". Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture, interviene sulla questione del Terzo Valico e le sue parole sono in antitesi con i provvedimenti presi dal ministro Toninelli. I fondi per il quinto lotto dell'opera che Rixi definisce "fondamentale per la Liguria", già approvati, sono infatti stati bloccati dal vertice del dicastero delle Infrastrutture.Stefano Esposito, del Pd, ...

Sondaggi politici/ Lega e M5s al 62%. Promosso il Decreto sicurezza : La Lega cresce nei Sondaggi politici, come anche il Movimento 5 Stelle. Non manca chi ritiene che i due partiti debbano allearsi anche al voto. Il Pd perde consensi

Tria : "Non c'è crescita con instabilità". Confcommercio : con misure Lega-M5s deficit/Pil verso il 2 - 8% : MILANO - Crescere sì, ma assicurando sempre la stabilità economica del Paese. È l'auspicio espresso dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, intervenuto oggi a un evento di Confcommercio: 'Apprezzo molto l'equilibrio di questa confederazione, mi chiedete più crescita nella stabilità sintetizzando e sono due aspetti ...

Pensioni d’oro - tecnici Camera : “Proposta Lega-M5s non è ricalcolo contributivo ma taglio in base all’età di uscita” : “La proposta in esame configura una revisione che prende in considerazione solo i coefficienti di trasformazione legati all’età posseduta al momento del pensionamento, a prescindere da un effettivo ricalcolo contributivo“. E’ il giudizio del Servizio studi della Camera sulla proposta di legge di Lega e M5s per il taglio delle cosiddette “Pensioni d’oro“, firmata dai due capigruppo Francesco D’Uva e ...

Pensioni - Lega-M5S : ok quota cento - ma con probabili decurtazioni : riforma Pensioni: sui principali media e social network si continua a parlare e discutere intorno alla quota 100 [VIDEO], quella misura che in campagna elettorale aveva fatto illudere moltissimi cittadini di essere ormai prossimi alla pensione e che sta, invece, deludendo molti elettori. Pensioni, sfuma quota 100 'pura' Nell'immaginario collettivo, per quota 100 si intendeva somma di eta' anagrafica e contributiva: il Governo in carica ha però, ...

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Il rischio "low cost" per Lega e M5s : La RIFORMA delle PENSIONI è molto attesa dall'elettorato di Lega e Movimento 5 Stelle, che devono però fare i conti con risorse limitate per la manovra. GIANCAMILLO PALMERINI

Manovra - deficit verso l'1 - 9% ma Lega e M5S puntano a farlo salire ancora : Governo e maggioranza sempre alle prese con la Manovra. A due giorni dalla scadenza ufficiale per la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, che delinea i confini contabili della legge di ...

Lega e M5s tentano ricucire su Orban - mozione unitaria alla Camera : Roma, 25 set., askanews, - Stop alle sanzioni verso l'Ungheria di Viktor Orban se il Consiglio europeo verifica che non esiste il rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Ue. E' l'...

Csm specchio della politica : per la corsa di vicepresidente non decolla l'alleanza Lega-M5s : Giovedì alle 10 si riunisce il plenum del Consiglio superiore della magistratura per eleggere il vicepresidente che succederà all'uscente Giovanni Legnini, indicato a suo tempo dal Pd in epoca governo Renzi. A Palazzo dei Marescialli fervono le trattative della vigilia, ma da quello che trapela la maggioranza di governo gialloverde non si muove come un sol uomo. Anzi. In questa partita la Lega ha deciso il profilo basso, non ...

Sondaggi - priorità? Né flat tax né reddito di cittadinanza : la Fornero. M5s-Lega al 60%. Torna Berlusconi e da solo vale l’1% : Un’ampia maggioranza continua a sostenere il governo Conte a quasi 4 mesi dal giuramento al Quirinale. Eppure la priorità non sono né la flat tax né il reddito di cittadinanza. Per la gran parte degli intervistati del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 il primo punto dell’agenda dell’esecutivo dovrebbe essere la riforma della legge Fornero. Più precisamente un terzo del campione, il 34 per cento, risponde che la prima ...

SONDAGGI POLITICI/ M5s e Lega - coi provvedimenti convincono i propri elettori : SONDAGGI POLITICI, la Lega ha quasi il 35% delle preferenze e stacca nettamente gli alleati del Movimento 5 Stelle che sfiorano il 27%. Il Pd non arriva al 20%(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:04:00 GMT)