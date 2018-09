Le stelle non contano Nella mia cucina preferisco la sostanza

Renzi attacca Zingaretti : “non adatto alla segreteria - molto ambiguo con i 5 stelle” : Matteo Renzi all’attacco del candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti. Perché la candidatura del presidente della Regione Lazio non piace a Renzi? Ufficialmente per "l’ambiguità" del governatore verso il MoVimento 5 Stelle. Zingaretti: 'mai con il M5s'. I timori dei Renziani per l'ascesa del governatore Applausi per il governatore nel suo intervento dal palco di Areadem a ...

A Luigi Di Maio l'1 - 9% non basta. Tria apre al rialzo del deficit - ma i 5 stelle vogliono 10 miliardi per far partire il reddito di cittadinanza da marzo : Nel camino delle rivendicazioni sulla manovra arde la legna al fuoco e ad alimentarla sono le parole di Luigi Di Maio, che ribadisce la linea massimalista sul reddito di cittadinanza: partirà da marzo, appena due mesi dopo l'introduzione della sua costola, cioè l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardiano del camino, prova a fare spazio alla legna, aprendo a un rialzo del ...

Fnsi risponde ai Cinque stelle : "Se l'Ordine non serve perché Di Maio continua a esservi iscritto?" : Dopo il post sul blog in cui i pentastellati si dicevano pronti ad abolire l'Ordine dei Giornalisti arriva, secca, la replica della Fnsi: "Stiano tranquilli, i neoprofeti del pensiero unico a 5 Stelle. Non saranno i provvedimenti di natura ritorsiva annunciati contro un'intera categoria di professionisti e neppure le liste di proscrizione ai danni di colleghi che vogliono continuare a fare il loro lavoro a cancellare la libertà di stampa ...

Venti di crisi - Tria non firma un deficit al 2% - la base 5 stelle in agitazione. Conte cerca un sponda nell'Ue : Tensione a 5 Stelle nella maggioranza di governo. Terreno di scontro le indiscrezioni sulla manovra 2019. Per l'esecutivo si tratta di trovare una quadra, ma la coperta, almeno secondo il ministro ...

Olimpiadi - il paradosso politico Salvini-5 stelle e i capricci del Governo sulla pelle dello Sport : l’Italia non può perdere quest’altra occasione : Salta la tripla candidatura Milano-Torino-Cortina per le Olimpiadi 2026: dissidi interni al Governo Lega-M5S si ripercuotono sullo Sport azzurro. Davvero vogliamo fare la terza brutta figura olimpica degli ultimi anni e rinunciare ad un sogno? Quello che sta accadendo a livello politico in Italia in questo preciso momento storico è qualcosa che va discusso con molta attenzione, particolarmente sotto il profilo che più interessa agli amanti ...

Oggi il vertice sulla manovra - Di Maio : "I Cinque stelle non voteranno un condono" : 'Oggi pomeriggio alle 18.30, come sapete, abbiamo un ulteriore incontro' sulla manovra. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte a margine del suo intervento per la riunione regionale dell'Oms. La ...

La Meloni avverte Salvini : "I Cinque stelle a sinistra. Non tradire gli elettori" : Per la leader di Fratelli d'Italia il momento decisivo per capire il futuro della politica italiana saranno le elezioni europee della prossima primavera: 'Saranno una sorta di attacco a Fort Alamo, ...

Il leader leghista dal Cavaliere ma non molla i Cinque stelle : Roma - Prima di andare da Silvio Berlusconi ad Arcore, Matteo Salvini sembra preoccupato di tranquillizzare Luigi Di Maio sull'alleanza di governo.Nel salotto Mediaset di Barbara D'Urso, il vicepremier leghista si barcamena ad arte. "Cercherò di concordare con Berlusconi una linea politica, intendo andare avanti con l'azione di governo, ho fatto un'alleanza e la rifarei", avverte il leader del Carroccio. Insomma, dice agli azzurri, non ...

Salvini e le tensioni con i 5 stelle : «Così non si lavora» : ... in evidente imbarazzo durante la riunione, se è vero che tanto il titolare della Farnesina quanto il responsabile dell'Economia avevano annunciato di non voler partecipare alla votazione. La presa ...

Franco Bechis : 'Lega e Movimento 5 stelle non divorzieranno' : Lega e Movimento 5 stelle non divorzieranno a breve. Anzi. Secondo Franco Bechis i due partiti sono molto più vicini di quanto non si voglia far credere. Per esempio la dichiarazione di Alessandro Di ...

Reddito di cittadinanza - i 5 stelle : «I 10 miliardi arriveranno». Ma Tria non si sbilancia : Il ministro dell'Economia potrebbe farsi forza della posizione del presidente della Bce per rimangiarsi le mezze promesse fatte a Luigi Di Maio e ai suoi. Ma c'è un altro elemento che rischia di ...

Reddito di cittadinanza - i 5 stelle pressano Tria : «Va introdotto subito - anche se non per tutti» : ROMA - Ancora fibrillazioni nella maggioranza di governo a pochi giorni dal varo della legge di bilancio del 2019. Nel Movimento 5 Stelle, in particolare, la prudenza del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla gestione dei conti pubblici e in particolare sul Reddito d'inserimento, starebbe creando qualche preoccupazione. Ieri, dopo un momento in cui si sono rincorse molte voci,...