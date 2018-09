Le opere di Sarah Moon all’Armani Silos

gqitalia

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ci sono le fotografie di moda che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, certo. Ma anche quelle meno conosciute e più personali, con animali, fiori, ballerini ed edifici industriali, per costruire un racconto spontaneo che ogni visitatore potrà interpretare a modo proprio. L’Armani/di via Bergognone, a Milano, ospita fino al 6 gennaio 2019 la mostra “From one season to another”, dedicata alleche la celebre fotografaha scattato e raccolto dalla metà degli anni ’70 a oggi. Cresciuta a cavallo tra Francia e Inghilterra, e con un passato da modella in quel di Parigi,(all’anagrafe Marielle Warin) inizia la sua carriera dietro l’obiettivo nel ’68, rappresentando l’ideale di donna forte e ribelle di quegli anni sulle pagine della rivoluzionaria rivista Nova, e nelle campagne pubblicitarie di marchi come Biba e ...