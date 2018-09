Le Marche fuori dalle Marche | seduta aperta del consiglio regionale dedicata ai

Consiglio regionale : Le Marche fuori dalle Marche - seduta aperta dedicata ai marchigiani nel mondo : ... a costruire strategie per offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani, e significa promuovere valori di solidarietà e speranza, non la politica della paura, ma della tolleranza e della fiducia ...

Francesco Monte fuori dal GF Vip : la Marche sa D’Aragona nel cast? : La Marchesa D’Aragona nel cast del GF Vip al posto di Francesco Monte ? Lunedì 24 settembre partirà ufficialmente la terza edizione del Grande Fratello Vip. Su Canale 5 è già stato diffuso il promo con Ilary Blasi. Il cast è stato diffuso nelle ultime ore e all’appello mancherebbero ancora due donne. Secondo TvBlog, la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona potrebbe diventare concorrente del GF Vip. Per l’opinionista dei ...

Terremoto Marche : il 90% delle imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione : Il 90% delle piccole imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione post sisma a causa di “appalti troppo grandi per le loro capacità finanziarie”. E’ l’allarme lanciato dalla Cna costruzioni Marche secondo cui invece gli “800 appalti pubblici per un importo superiore al miliardo di euro“, fa presente l’associazione, potrebbero “rappresentare una grande occasione di lavoro per le imprese ...