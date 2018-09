Le banche italiane riaprono i rubinetti del credito per il Milan

Ecco la piattaforma delle banche italiane su pagamenti digitali : Roma, 25 set., askanews, - Le banche italiane hanno risposto alla sfida della direttiva europea sui pagamenti digitali, lanciando un consorzio che gestirà una piattaforma unica per interagire con le ...

L'aumento dello spread colpisce le banche italiane : L'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito le banche con un effetto più forte sulle europee e, fra queste, le italiane,le francesi e le spagnole. Lo afferma la Bri secondo cui, ...

Il rialzo di 110 punti dello spread nel 2° trimestre "ha eroso due terzi degli utili delle principali banche italiane" : Per non prendere troppo alla leggera i rischi di un aumento incontrollato dello spread, bisogna analizzare l'impatto che ha avuto quel rialzo repentino del differenziale fra Btp e Bund nel secondo trimestre, nel pieno del processo di formazione del Governo gialloverde. Ben 110 punti base di crescita, che hanno portato il dato alla fine del primo semestre vicino ai 240 punti, valore che non si riscontrava dal lontano 2014. Ma quanto è ...

banche E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane : Le politiche del credito dal 1990 in poi hanno di fatto fallito nel loro obiettivo e hanno creato non pochi problemi alle Pmi. Serve un cambiamento, dice MASSIMO VALENTINI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:07:00 GMT)BANCHE & RIPRESA/ Le strategie delle Pmi per trovare credito, di M. ValentiniINDUSTRIA E GOVERNO/ La svolta moderata di Salvini e Di Maio che piace alle imprese, di A. Ruffo

Bomba a scoppio ritardato per le banche italiane : ... la stretta creditizia, che ha fatto inceppare il meccanismo del supporto all'economia reale italiana, tradizionalmente bancocentrica. Le imprese abituate a prendere in prestito i soldi allo ...

Economia : Fisher su 'Il Sole 24 Ore' - non c'è un rischio Lehman per le banche italiane : Roma, 12 set 10:35 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Fisher Investments Europe e presidente esecutivo di Fisher Investments, Ken Fisher, in un suo intervento su "Il Sole 24... , Res,

banche italiane : qualità degli asset in miglioramento : Nonostante i dubbi legati al futuro economico e fiscale del paese, la terza economia dell'area euro, l'andamento degli attivi delle Banche fa tuttavia ben sperare ed c'è da attendersi un ...

Vi spiego come l'Europa ha tutelato le banche tedesche e ha azzoppato quelle italiane : Pubblichiamo la traduzione dell'articolo di Vladimiro Giacché sulla crisi bancaria italiana uscito sul sito dell' Institute for New Economic Thinking, La tesi è che la crisi bancaria italiana sia il ...

banche italiane - in scadenza 250 miliardi di liquidità Bce : Nate per fornire liquidità a bassissimo costo per le Banche e sostenere direttamente e in modo 'mirato', 'targeted', l'economia reale, le Tltro rischiano di presentare il conto agli istituti medio-piccoli, e in un futuro non troppo lontano. Lo ha ricordato una nota dell'agenzia di rating Moody's nella quale si ...

Famiglie italiane sempre più indebitate con le banche. Lo dice la Cgia di Mestre : Le Famiglie italiane sono indebitate per un importo medio pari a 20.549 euro. I debiti accumulati con le banche e gli istituti finanziari ammontano a quasi 534 miliardi di euro. Le cifre, elaborate ...

banche francesi - spagnole e italiane ora temono la crisi turca : Gli istituti di credito temono di non rivedere più gli oltre 80 miliardi di euro di debiti delle aziende turche. L'Italia è il quinto partner commerciale di Ankara -

Crolla la lira turca - mercati in allarme. Bce teme per banche italiane e spagnole : Istanbul, stretta tra inflazione e crollo della lira, arriva a nuovi minimi storici. In rosso le borse europee, mentre il leader Erdogan denuncia una campagna messa in atto contro Ankara. ...

