Lanciano | tracce delle belve | Capo pugliese e 4 dell' Est

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Gli inquirenti avrebbero in mano le immagini dei volti di due dei quattro rapinatori di, che sarebbero stati identificati grazie ai fermi immagine presi dalle telecamerea banca da cui i malviventi sono andati a prelevare 2mila euro con le carte di creditovittime. L'italiano, l'unico dei quattro a parlare, avrebbe avuto un accento, secondo la testimonianza di Claudio Martelli, il medico in pensione aggredito insieme alla moglie, alla quale è stato tagliato un lobo'orecchio. A fornire i pin dei bancomat sarebbe stato proprio il proprietario di casa, che dopo essere stato massacrato di botte ha preferito assecondare i malviventi, in modo da evitare di essere ucciso assieme alla sua famiglia. Questo dopo le ripetute richieste di indicare la cassaforte che, però, non era presente in casa. Secondo fonti locali, i rapinatori avrebbero agito perché pensavano ...