L’AI può identificare la personalità tracciando i movimenti degli occhi

(Di giovedì 27 settembre 2018) Come dice il vecchio adagio, può essere che glisiano una finestra sull’anima. Certo immaginare che qualcuno – anzi, qualcosa – potesse essere in grado di individuarla, quell’anima, e decodificarla proprio a partire dallo sguardo era cosa finora limitata a poche, sporadiche indagini. Eppure l’intelligenza artificiale sembrerebbe aprire delle strade anche in questa direzione. Lo dimostrerebbe uno studio dell’università dell’Australia del Sud che avrebbe tracciato ioculari di 42 partecipanti impegnati nelle normali attività quotidiane all’interno del campus universitario. Da quei pattern gli studiosi – sono coinvolti anche gli atenei di Stoccarda, l’australiana Flinders e il tedesco Max Planck Institute – sostengono di essere riusciti a ricavare un dettagliato identikit dellaindividuale. Come? Mappando appunto i leggerissimioculari e confrontandoli ...