Laboratori aperti a Napoli e Caserta per la Notte europea dei Ricercatori

ilmattino

: #nottedeiricercatori Dalle 16 alle 20 laboratori aperti, esperimenti, mostre, incontri con esperti, spettacoli e m… - Lou_8280 : #nottedeiricercatori Dalle 16 alle 20 laboratori aperti, esperimenti, mostre, incontri con esperti, spettacoli e m… - UniCalPortale : >> Sperimenta la Ricerca << alla Notte dei Ricercatori “SUPERSCIENCEME” Dipartimenti, laboratori, musei, centri di… - MagdaGal1 : RT @Romina_Arena: Lunedì 8 ottobre a Reggio Calabria terrò un #laboratorio formativo di #creativewriting Dal 15 ottobre terrò anche un ci… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) ... mostre, concerti, giochi, esperimenti, conferenze e molte altre attività sia per adulti sia per i più giovani, per farli entrare con interesse nel mondo della scienza. La scianza si fa cultura per ...