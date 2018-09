La Verità si vuole prendere Panorama

Il Pd e la barba di Martina. La Verità è che la sinistra non vuole saperne di vincere : di Andrea Taffi “La barba sporcata da un po’ di gelato/parliamo parliamo/di rivoluzione e proletariato”. Così cantava Giorgio Gaber nella sua celebre canzone Al bar Casablanca. La cito solo per dire che il Pd e tutta quanta la sinistra attuale non sono poi così diversi dalla sinistra cantata da Gaber nel 1973. Quest’ultima, infatti, vagheggiava la lotta di classe contro il “padrone”, espressione del potere ...