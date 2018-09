La storia di Regina | resa schiava dall' amica che la costringeva a prostituirsi e ad

La storia di Regina - torturata e costretta a prostituirsi ad Albano Laziale : "Mi hanno bruciato la pelle con un ferro da stiro" : torturata, seviziata e obbligata a prostituirsi per pochi euro. Regina, 28 anni di Albano Laziale, ha vissuto questo incubo per mesi fino a quando lo scorso 3 luglio la polizia ha fatto irruzione in casa sua, trovandola piena di lividi, contusioni e in evidente stato di choc.La vicenda ripercorsa da Chi l'ha Visto? racconta come la ragazza avesse, subito dopo essere stata trasportata in ospedale, ha raccontato di aver subito tutte quelle ...

Morta Inge Feltrinelli - regina dell’editoria Fotostoria L’intervista : ‘Hemingway galante - non mi lasciai andare’ : Nata nel 1930 in Germania, nel 1959 sposò l’editore milanese Giangiacomo Dopo la morte del marito ne ereditò l’impero affermandosi come regina dell’editoria

storia (breve) di Simona Quadarella - la nuova regina del nuoto europeo : Non ha ancora compiuto vent’anni ma la sua impresa rimarrà nella Storia. Sì, perché al mondo, più forti di Simona Quadarella, c’è forse ora solo Kate Ledecky, un vero prodigio del nuoto. La giovanissima atleta romana, classe 1998, ha fatto man bassa di medaglie d’oro agli europei di Glasgow. Oro nei 1500, negli 800 e nei 400 metri stile libero. Un triplete inaspettato, forse anche dalla stessa ...