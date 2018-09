La ricostruzione del ponte di Genova | un pasticcio in salsa gialloverde

Post sisma 2016/2017 : focus del Sottosegretario Mazzocca su attività Ufficio ricostruzione : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca, incaricato di seguire anche questo strategico e delicato comparto dal mese di luglio 2018, interviene sul tema della Ricostruzione Post-sisma 2016/17 allo scopo di evidenziare lo stato dell’arte delle attività sinora condotte dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR), per precisare e correggere puntualmente alcune notizie infondate, e quelle in via di attuazione nell’immediato futuro. «Al ...

Terremoto - il Mula individua codice unico per la ricostruzione : le zone sisma del Centro Italia siano patrimonio dell'Unesco : 'Il Cur è il fondamento delle azioni strategiche che dovranno essere messe in campo', aggiunge, 'per far ripartire l'economia anche attraverso l'enogastronomia, il patrimonio agro-silvo-pastorale, lo ...

Genova - entro 10 giorni il nome del commissario alla ricostruzione | : Riunione di Conte con il governatore della Liguria e il sindaco di Genova Bucci. Il premier: "Lavoriamo compatti, ricostruire ponte più bello e più sicuro". Toti: "Saranno affiancati 2 commissari". ...

Ponte Morandi - si allungano i tempi della ricostruzione. Governo ed enti locali bloccati sul nome del commissario : Si allungano i tempi per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. tempi legati soprattutto alle trattative tra Governo ed enti locali sul nome del commissario alla ricostruzione che guiderà l’operazione. Dopo oltre un mese dalla tragedia del 14 agosto, le istituzioni continuano a temporeggiare. Nella serata di lunedì, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito, come si legge anche nel comunicato ufficiale circolato dopo il ...

"Il crollo del ponte di Morandi - squaderna sotto gli occhi di tutti la necessità di un Piano nazionale di ricostruzione di gran parte delle ... : Uno dei paradossi più eclatanti della Sinistra sociale e politica - Partito e Sindacato - di tutta la stagione delle privatizzazioni, è che mentre si persegue lo smantellamento dell'economia mista, ...

Ponte Morandi - Toti : la demolizione in contemporanea all’inizio della ricostruzione : La demolizione dei tronconi del viadotto Morandi inizierà “appena la Procura dissequestrerà il Ponte e l’inizio della ricostruzione deve avvenire in contemporanea. Parliamo di settimane e non di mesi ma non so quanto questi tempi siano compatibili con l’impianto del decreto Genova che ha obiettivi forse più ambiziosi ma non così veloci“: lo ha dichiarato oggi a margine di una conferenza stampa Giovanni Toti, presidente ...

Dopo il dolore Toti esorta il governo 'non tollereremo ritardi sulla ricostruzione' del ponte di Genova : Ad un mese dal crollo c'è' il decreto sull'emergenza ma manca il nome del commissario, e i tempi per ricostruire il ponte rischiano di allungarsi, in attesa di comprendere come finirà la procedura per ...

Pd - Orlando contro Renzi : “Fuoco amico causa della nostra sconfitta? ricostruzione autoconsolatoria” : “Ho visto che l’interpretazione che lui dà della sconfitta è il fuoco amico. Ora, delle due l’una: o c’è stata la crisi della sinistra europea come si è detto in un primo momento o siamo stati io, Emilano e Cuperlo a far perdere le elezioni“. Queste le parole dell’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, presente alla Festa dell’Unità di Milano, ieri sera, contro Matteo Renzi. “C’è una ...

Conte a Genova : "Entro 10 giorni il commissario per la ricostruzione del ponte" : La città si è fermata per ricordare la tragedia in cui sono morte 43 persone. Martedì incontro a Roma tra il premier, il sindaco Bucci e il governatore Toti

Escludere Autostrade dalla ricostruzione del ponte è anche un problema politico : Autostrade non metterà "nemmeno un sassolino" per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova ma dovrà pagare interamente i lavori. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, lo ripete tutti i giorni e lo ha ribadito stamane ad Agorà su Rai3. La sua posizione non sembra più però quella di tutto il governo. La linea intransigente non piace alla Lega, èd è solo una delle divergenze che ...

[Il retroscena] Il decreto vuoto per la ricostruzione del ponte : niente nomina commissario e niente lavori. Altro rinvio : Nessuna nomina nel testo uscito da Palazzo Chigi Già, ma cosa contiene il testo approvato, e che dovrà comunque essere ratificato dal Parlamento? Nessuno dei tre cardini della politica del governo ...

Genova - il governo vara "mezzo" decreto urgenze : aiuti fiscali e misure per la ricostruzione - ma slitta il nome del commissario : Il premier Giuseppe Conte: "Il commissario straordinario avrà ampi poteri e consentirà a Genova di avere un viadotto più bello"

Castelluccio - ricostruzione in alto mare - la Lega : "Salvaguardare l'altare della chiesa di Santa Maria Assunta". : UMWEB, "La situazione nel posto più bello del mondo, a due anni dal sisma, è purtroppo drammatica. Castelluccio di Norcia subisce ancora sulla sua pelle tutti i ritardi perpetrati dalla Regione Umbria". La denuncia parte dai rappresentanti della ...

Cosa fa Fincantieri - l'azienda a cui il governo vuole affidare la ricostruzione del ponte Morandi : Il ministro dei trasporti Toninelli vuole incaricare Fincantieri della ricostruzione. l'azienda si occupa di cantieristica navale ma anche di infrastrutture