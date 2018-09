La Repubblica dell' Azerbaigian festeggia i suoi primi 100 anni

Mughini : ''I primi 100 giorni del governo? Tra i peggiori della nostra Repubblica'' : "E ha aggiunto: ''Di Maio? È la prima volta nella storia del mondo che a fare il ministro del Lavoro è uno che non ha mai lavorato'' Video La7/L'aria che tira

Il Presidente della Repubblica Mattarella visita il Centro ENEA Casaccia - uno dei principali campus di ricerca in Europa : “Il nostro paese è una delle principali economie manifatturiere ed ha un bisogno costante di innovazione che solo voi ricercatori potete garantire. Com’è noto, siamo una nazione con una forte tradizione scientifica basata su una vasta rete di centri di ricerca, di cui l’ENEA è un punto fondamentale. Oggi sono qui a nome del Paese tutto per ringraziarvi del lavoro che svolgete quotidianamente per mantenere l’Italia protagonista a livello ...

Il Parlamento - "caro estinto" della Repubblica : Chi entra alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica s'imbatte nella stessa scena di venti o trent'anni fa, pur arricchita di qualche traccia di modernità. Resiste una certa eleganza istituzionale (portata anche dai modi cortesi del personale), largheggiano comodità varie a disposizione dei frequentatori, trionfa un dose non realistica di concezione del proprio ruolo.Mai come oggi infatti il Parlamento "sembra" il centro ...

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accusa di averne annunciato lo slittamento (manco fosse un’offesa!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...

La Repubblica della Corea per la prima volta al Salone del Gusto per promuovere il suo "Slow Food" : Tra le eccellenze gastronomiche, non vanno dimenticate le numerose salse, jang, utilizzate come base per le pietanze, i liquori, Makgeolli, e alcuni prodotti conosciuti in tutto il mondo come il ...

Il Messaggero compie 140 anni : grande festa a Cinecittà con il presidente della Repubblica : Il Messaggero festeggia i suoi 140 anni di storia. Giovedì 20 settembre cornice d'eccezione sarà il set dell'Antica Roma degli gli studi di Cinecittà, luogo simbolo della città. Alla presenza del ...

Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta : Salvini nel mirino della Magistratura? : [live_placement]Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018: anticipazioniprosegui la letturaQuarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta: Salvini nel mirino della Magistratura? pubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2018 00:07.

VIDEO Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - gli highlights della vittoria degli azzurri ai Mondiali di volley : L’Italia non fa sconti ai Mondiali 2018 di volley maschile e sconfigge la Repubblica Dominicana con un netto 3-0, infilando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e confermandosi a punteggio pieno. La nostra Nazionale sbriga la pratica caraibica con estrema disinvoltura e ora si lancia verso la fondamentale sfida di martedì sera contro la Slovenia, da vincere a tutti i costi se si vuole accadere alla seconda fase con ...

LIVE Italia-Repubblica Dominicana volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurri a caccia della quarta vittoria - sarà passerella? : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva: dopo aver sconfitto Giappone, Belgio e Argentina, i ragazzi del CT Chicco Blengini non vogliono più fermarsi e puntano al successo per arrivare a punteggio pieno allo scontro diretto di martedì sera contro la Slovenia. Sulla carta ...

MATTARELLA : LIBERTÀ DI STAMPA TUTELA DEMOCRAZIA/ Fnsi ringrazia il Presidente della Repubblica : MATTARELLA: "STAMPA elemento fondamentale della DEMOCRAZIA". Ultime notizie, il Presidente della Repubblica continua:"Mezzogiorno, battaglia meritoria"(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:56:00 GMT)