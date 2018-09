La regina del Belgio Paola colpita da un ictus | è grave

La regina Paola del Belgio colpita da ictus mentre si trovava a Venezia : La regina Paola del Belgio è stata colpita da un ictus stanotte, mentre si trovava a Venezia.Sarà rimpatriata d'urgenza nel pomeriggio all'aeroporto militare di Melsbroek. E' quanto riporta la rete pubblica belga Rtbf. Non è ancora chiara la gravità delle sue condizioni di salute.La moglie di re Alberto ha 81 anni. Il sovrano ha abdicato cinque anni fa in favore del figlio Filippo, sposato con la regina Matilde

Marina Abramovic : a Firenze la regina della performance : C’era una volta la performance. Un tempo in cui, tra gli anni Sessanta e Settanta, gli artisti scelgono il proprio corpo come principale mezzo espressivo. Archiviati pennelli o strumenti classici del fare artistico, il corpo si fa tela. Un corpo da dipingere, martoriare, tagliare e, molto spesso, mostrare nella sua nudità. Un corpo da mettere alla prova oltre i limiti di paura e dolore per superare le proprie fragilità. A quel tempo, la ...

Primo matrimonio gay nella Royal Family : si sposa il cugino della regina : La famiglia reale inglese ha vissuto un avvenimento unico nella sua storia, ma al passo con i tempi: è infatti stato celebrato il Primo matrimonio gay della Royal Family . L'evento ha visto ...

The Crown - la regina Elisabetta non è più fan della serie Netflix : La terza stagione della serie The Crown arriverà su Netflix nel corso del prossimo anno, con tante novità e un cast del tutto rinnovato. Da quello che si apprende in rete però, la serie che rievoca la ...

Il cugino della regina Elisabetta sposa un uomo : prime nozze gay nella Royal family britannica : Lord Ivar Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta II, che due anni fa aveva fatto coming out, ha sposato il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier. Si tratta delle prime nozze reali gay: i due si sono scambiati gli anelli e le promesse di fronte a 60 amici e membri della famiglia, tra cui anche le tre figlie di lui. Immancabile, poi, l'ex moglie di Lord Ivar Mountbatten: è stata ...

Tutti pazzi per Elisabetta Franchi : è lei la vera regina della Milano Fashion Week [FOTO e VIDEO] : Uno show da favola: Elisabetta Franchi si è superata per celebrare i 20 anni del brand con la collezione primavera-estate 2019 alla Milano Fashion Week La Milano Fashion Week sta regalando spettacolo puro a Tutti gli appassionati di moda: musica, moda, party, sfilate e tantissimo altro nella capitale della moda per la presentazione delle collezioni primavera/estate 2019. Uno show favoloso, ieri, alla Scuola Militare Teuliè di Milano per la ...

Bianca Balti regina dell'amfAR Gala di Milano : Insomma, una serata ricca di personalità del mondo della moda con un obiettivo comune: #BeEpic. Questo l'hashtag pensato per l'evento con la speranza di sconfiggere la malattia grazie alla ricerca e ...

'In volo per un sorriso' : in alta quota con i bambini del regina Margherita : Sabato 22 settembre 2018, presso aeroclub di corso Marche si è ripetuto per il nono anno l'evento "In volo per un sorriso" dedicato ai bambini dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino ed ai ...

Lo humor di Carlo - William e della regina : ecco come si divertono : Cresce la hype per il documentario sulla Royal Family che andrà in onda il 25 settembre su Itv nel Regno Unito. E spunta un video inedito che vede protagonisti il Principe Carlo , il Principe William ...

È morta Inge Feltrinelli - la regina dell'editoria : Inge Schönthal, che sposò Giangiacomo Feltrinelli nel 1960, due anni dopo averlo incontrato per la prima volta, si è spenta all'età di 87 anni (ne avrebbe compiuti 88 il 24 novembre). Era considerata la regina dell'editoria, avendo gestito la famosa casa editrice dal 1969, ossia da quando suo marito entrò in clandestinità in seguito ai fatti di Piazza Fontana in cui si credeva fosse coinvolto per il suo sostegno all'estrema sinistra ...

La Spagna è la regina delle vacanze gay friendly : Un elemento addirittura imprescindibile per le generazioni che non hanno mai conosciuto un mondo privo del world wide web. Nell'universo LGBTQ è fondamentale la comunicazione online, soprattutto ...

Lo scrittore Stefano Benni ricorda Inge Feltrinelli - regina dell'editoria : Quella energia festosa, penetrante, travolgente che ha alimentato il mondo dell'editoria e di cui ora sarà difficile per tutti elaborare il lutto.