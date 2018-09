La prima uscita pubblica della nuova Cadillac presidenziale di Donald Trump

Meghan Markle - prima uscita da sola : il look nero la invecchia e non convince : Meghan Markle ha preso parte al suo primo impegno di Corte da sola, senza Harry o altri membri della Famiglia Reale. L’occasione è l’inaugurazione della mostra Oceania alla Royal Academy Of Arts. La Duchessa del Sussex ha battuto Kate Middleton, ma solo dal punto di vista temporale. La Duchessa di Cambridge infatti uscì per la prima volta da sola il 26 ottobre 2011, a 6 mesi dal matrimonio con William. Per Meghan invece sono ...

Cadillac Beast - prima uscita ufficiale per la limousine di Trump : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha viaggiato per la Prima volta a bordo della sua nuova limousine presidenziale in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. La vettura, realizzata dalla Cadillac, conosciuta come "the Beast" o "Cadillac One", è stata progettata per rispondere a tutti i requisiti di sicurezza necessari per trasportare il capo di stato americano senza però tralasciare ...

Pensioni : probabile quota 100 con penalizzazioni per l'uscita prima dei 67 anni : Entro giovedì il governo approvera' il Def, Documento di economia e finanza, il quale traccera' la cornice della prossima legge di Bilancio. Si tratta, dunque, di un passaggio cruciale per la riforma Pensioni, dopo le numerose indiscrezioni che si sono rincorse durante le ultime settimane. quota 100 dovrebbe essere confermata, anche se non è chiaro quale sia lo schema scelto dall'esecutivo. Al di la' della formula di uscita 64 anni e 36 di ...

Grande Fratello Vip 2018 al via dalla caverna tra l’uscita di seno di Silvia Provvedi e la prima puntata con Francesco Monte : Il Grande Fratello Vip 2018 prende il via oggi, 24 settembre, su Canale 5 con la prima puntata in diretta condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ma, in realtà, ha già preso il via questa notte. Mediaset Extra ha acceso i riflettori sulla nuova edizione della versione vip del reality e, in particolare, sulla caverna dove proprio qualche ora fa hanno fatto il loro ingresso Le Donatella, Walter Nudo e Maurizio Battista. Le prime si sono ...

In arrivo il nuovo singolo dei Maneskin prima del nuovo album e del tour : svelati titolo e data d’uscita : Il nuovo singolo dei Maneskin sta per arrivare. Il gruppo di Damiano David ha annunciato l'arrivo di un brano che va ad anticipare il tour nei club che si aprirà con la data zero di Senigallia. È passato poco meno di un anno dalla finale di X Factor 11, nella quale hanno sfiorato la vittoria nella squadra di Manuel Agnelli, ma sono stati i mesi successivi a essere decisivi, quelli nei quali il gruppo ha dimostrato il suo valore con un tour ...

Riuscita la prima edizione della COPPA KEYJEY DNM DELLE DUE ISOLE : L'intento non era certo quello di aggiudicarsi la COPPA a tutti i costi, ma di creare coesione tra entità di pallamano differenti e vivere due giorni di sano e pulito sport. Ad ogni modo è stato un ...

Volley – prima uscita stagionale positiva per la Banca Valsabbina : Banca Valsabbina bene la Prima sulla Delta Informatica. Al PalaGeorge la formazione guidata da Mazzola si mette in evidenza con azioni frizzanti, poi un po’ di pesantezza sulle gambe fa uscire le ospiti, più in condizione positiva Prima uscita stagionale della Banca Valsabbina. Davanti ad oltre un centinaio di spettatori tra le mura amiche del PalaGeorge di Montichiari, le Leonesse disputano una buona gara contro la Delta ...

Il libro di Kekko Silvestre ad ottobre prima del nuovo album dei Modà : data di uscita di Cash e copertina : Il libro di Kekko Silvestre vedrà la luce ad ottobre. Cash è il titolo del progetto del frontman dei Modà, già anticipato negli scorsi mesi dallo stesso artista che, giù dai palchi, questa volta veste i panni di scrittore. Kekko Silvestre è alla sua prima esperienza da scrittore di romanzi. Cash non è infatti l'autobiografia del gruppo né un libro sulla vita di Kekko Silvestre quanto piuttosto un romanzo in vendita nelle principali librerie ...

Ilaria D’Amico e la prima uscita con Buffon - la giornalista svela : “tornai a casa turbata” : Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico si sono trasferiti a Parigi, la giornalista Sky parla dopo l’inizio della sua nuova vita nella capitale francese insieme al portiere del Psg Gigi Buffon nel trasferimento dalla Juventus al Psg ha portato con sé la bellissima compagna Ilaria D’Amico. La giornalista di Sky ed il portiere condividono una bella storia d’amore contraddistinta da una stima reciproca e da una certa privacy. ...

I videogiochi da non perdere in uscita prima di Natale - : Fallout 76 Questo autunno torna anche il mondo post atomico di Fallout: dopo Washington, Las Vegas e Boston , questa volta esploreremo l'area della West Virginia attorno alla Vault 76, uno dei mega ...

Come cambierà Battlefield 5 prima dell'uscita grazie ai consigli dei giocatori : Tutto questo ha chiaramente cambiato i piani ludici di milioni di giocatori in tutto il mondo, che sono stati di fatto costretti a rivedere la propria personale mappa di giochi da possedere entro ...

Come cambierà Battlefield 5 prima dell’uscita grazie ai consigli dei giocatori : La beta di Battlefiled 5 è ancora attiva e sta andando molto forte tra i giocatori. I veterani del franchise hanno notato che in realtà sono cambiate un bel po' di cose. Gli sviluppatori sono consapevoli degli attuali difetti del titolo e quindi si sono rivolti sostanzialmente ai giocatori per le segnalazioni. Basti guardare solo il tweet del design director di Battlefield 5, Daniel Berlin, in basso. Sono diversi i cambiamenti di Battlefield ...

prima uscita pubblica con il papà per Jasmine e Al Bano Junior sul red carpet : Il noto cantautore di Cellino San Marco continua ad essere al centro del Gossip. Si tratta di Al Bano Carrisi che nelle ultime ore ha catturato l’attenzione di tantissimi utenti sui social network. L’artista pugliese anche quest'anno si è presentato sul red carpet, ma questa volta oltre a sfilare con il suo compagno di viaggio al Cinema Fabio Rovazzi, è stato accompagnato dai suoi due figli più piccoli nati dalla relazione con Loredana Lecciso: ...

iPhone 2018 - ecco la prima foto dell'XS - Data uscita - rumors caratteristiche e prezzo : iPhone 2018, ecco la prima foto dell'XS. Immagine 9to5mac iPhone 2018, ecco la prima foto dell'XS - Data uscita, rumors caratteristiche e prezzo Ormai da mesi sappiamo che Apple presenterà 3 iPhone ...