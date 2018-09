LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA Sul 20 il film con Fabio De Luigi oggi | 26

Ascolti TV | Martedì 28 agosto 2018. The Good Doctor 20.8% - La PEGGIOR SETTIMANA della mia Vita 11.8%. Guess My Age (2.7%) allunga su Chi Ti Conosce (1.2%) : Techetechetè: Maurizio Costanzo Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 il film La Peggior Settimana della mia Vita raccolto davanti al video 2.272.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.305.000 spettatori pari al 7.9% di share (presentazione: 1.126.000 – 5.5%). Su Italia 1 Chicago Fire ha ...

Ascolti TV | Martedì 28 agosto 2018. The Good Doctor 20.8% - La PEGGIOR SETTIMANA della mia Vita 11.8% : Techetechetè: Maurizio Costanzo Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 il film La Peggior Settimana della mia Vita raccolto davanti al video 2.272.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.305.000 spettatori pari al 7.9% di share (presentazione: 1.126.000 – 5.5%). Su Italia 1 Chicago Fire ha ...

Ascolti tv ieri - The Good Doctor vs La PEGGIOR SETTIMANA della mia vita | Dati Auditel 28 agosto 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, martedì 28 agosto 2018? The Good Doctor, amatissima serie tv in onda su Rai 1, ha, ancora una volta, conquistato la vittoria della prima serata? Quanti, invece, hanno riso davanti al film La peggior settimana della mia vita con protagonista Fabio De Luigi? Quanti telespettatori si sono sintonizzati sui maggiori canali del digitale terrestre per seguire le altre trasmissioni? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti ...

La PEGGIOR SETTIMANA della mia vita : cast - trama e curiosità : Stress prematrimoniale, incomprensioni familiari e ex alla riscossa: cosa può succedere di peggio? Lo racconta La peggior settimana della mia vita va in onda venerdì 28 agosto alle ore 21.25 su Canale 5. La peggior settimana della mia vita, trailer La peggior settimana della mia vita, trama Paolo, impiegato quarantenne presso un’agenzia di pubblicità che si trova a Milano, è fidanzato con Margherita, veterinaria più giovane di lui di una ...

