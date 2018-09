La pace con il fisco estesa anche all' Iva E arriva il mini taglio sulla benzina

Onu : Conte - confermo impegno Italia - orgoglioso nostro contributo missioni pace : ... Conte ha sottolineato, inoltre, l'importanza della formazione e della fase di addestramento per le quali l'Italia è presa come modello in tutto il mondo. Il presidente del Consiglio ha anche ...

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 settembre 2018 : “Confidate in Dio e vivrete nella grazia e nella pace” : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, 25 settembre 2018: l'attesa per le parole della Madre di Dio e l'invito alla conversione. Vicka, "pregate per il Santo Padre"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:49:00 GMT)

Il presidente Inps contro la pace fiscale dei contributi : “Operazione suicida” : Per il presidente dell'Inps, Tito Boeari, allargare la pace fiscali ai contributi non versati “è pericolosissimo, un’operazione suicida. La pace contributiva rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti e indebolirebbe la campagna di contrasto all’evasione e farebbe aumentare le prestazioni perché si matura il diritto ad andare in pensione prima e con importi più elevati".Continua a leggere

Maurizio Battista - pace fatta con Alessandra Moretti : il ‘Ti amo’ in diretta al Grande Fratello Vip : Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video in diretta su Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita e che si sarebbero impegnati entrambi a dare tutto l’amore alla loro piccolina. Ma qualcosa è cambiato subito dopo. Video rimosso dal social network e silenzio sulla vicenda anche da parte di lei. Lunedì 24 settembre in diretta al ...

Scopriamo i Genestealers con un nuovo interessante trailer di Space Hulk : Tactics : Space Hulk: Tactics è uno strategico basato a turni che ci potrebbe ricordare XCOM nelle meccaniche.Come riporta Eurogamer il gioco sarà disponibile a partire dal 9 ottobre per PC, PS4 e Xbox One, e mentre questa data si fa più vicina è stato pubblicato anche un'interessante trailer nel quale possiamo fare meglio conoscenza con una pericolosa classe di nemici con cui avremo a che fare durante la campagna.Nel video sono presentati infatti i ...

pace fiscale - Boeri : “Condono anche sui contributi? Operazione suicida - vanifica sforzi Inps per contrastare evasione” : Ampliare la Pace fiscale ai contributi non pagati, come ipotizzato dalla Lega, “è pericolosissimo, un’Operazione suicida“. E’ il giudizio del presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo cui la “Pace contributiva” rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti (nei primi sette mesi 2018 le entrate dell’istituto sono salite del 4% rispetto al 2017, ...

Nicolò Ferrari e Andrea Celentano fanno pace : sorrisi e abbracci durante l’incontro : Nicolò Ferrari e Andrea Celentano invitati allo stesso evento: dopo lo scontro sui social i due fanno pace Uno scambio di battute molto acceso ha portato in questi giorni Nicolò Ferrari e Andrea Celentano a farsi la guerra sui social. Tutto, nello specifico, è cominciato quando Andrea (guardando Temptation Island Vip) aveva definito su Instagram […] L'articolo Nicolò Ferrari e Andrea Celentano fanno pace: sorrisi e abbracci durante ...

Ivrea - badante denunciata per circonvenzione di incapace : Si era presentata in banca insieme all'anziano 87enne che assisteva avanzando la richiesta di ordine di bonifico di 95.000 euro

Economia : Di Maio a 'Il Fatto Quotidiano' - reddito in deficit - pace fiscale minima e manette agli evasori : Roma, 24 set 09:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" non arretra, anzi: "Nella viscere... , Res,

Bannon si schiera con Siri'Bene la pace fiscale della Lega' : Steve Bannon è ormai una icona mondiale, un faro di tutti i sovranismi che prendono spunto dall’egregio successo creatosi negli Usa, con l’elezione a Presidente di Donald Trump, di cui Bannon è stato abilissimo stratega ed ideologo Segui su affaritaliani.it

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 e il nodo della pace contributiva (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 23 settembre. Le parole di Elsa Fornero sul lavoro del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:04:00 GMT)