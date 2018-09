La libertà non deve morire in mare | di Alfredo Lo Piero

Scandali e interferenze. La fuga dei cervelli che travolge Facebook : "Non c'è più libertà" : Dalle parti di Menlo Park l'aria che si respira è quella di un fuggi-fuggi. L'anno scorso hanno lasciato i due co-fondatori di WhatsApp, di proprietà di Facebook dal 2014: troppa differenza di vedute sulla (poca) tutela della privacy degli utenti. Quest'estate hanno fatto gli scatoloni il vice presidente della comunicazione di Facebook, Elliot Schrage, e il responsabile della sicurezza, Alex Stamos, entrambi sulla scia del caso Cambridge ...

Non erano scafisti Tornano in libertà 6 pescatori tunisini : Dopo quasi un mese di prigione stanno per tornare in libertà i sei pescatori tunisini che lo scorso 29 agosto erano stati arrestati a Lampedusa con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione ...

LA libertà non DEVE MORIRE IN MARE - Dal 28 in sala : ... che migrare sia una cosa scontata: ricordando bene, la facilità di viaggiare e di spostarsi è un LIBERTÀ che l'umanità ha conquistato meno di un secolo fa, e l'Italia è uno dei paesi nel mondo che ...

"Non è l'Arena" - Giletti : "Grazie Cairo - mai avuta tanta libertà" : Massimo Giletti, a partire da domenica 23 settembre 2018, tornerà al timone di Non è l'Arena, il programma di approfondimento giornalistico di La7, giunto alla seconda edizione.In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, noi di TvBlog abbiamo intervistato il conduttore che, durante la prima puntata di Non è l'Arena, intervisterà in esclusiva Jimmy Bennett, l'attore che ha accusato Asia Argento di molestie ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti a TvBlog : "Non soddisferò mai tutti ma sono onesto intellettualmente. A Cairo dico grazie - mai avuta la libertà che ho qui" (Video) : Massimo Giletti, a partire da domenica 23 settembre 2018, tornerà al timone di Non è l'Arena, il programma di approfondimento giornalistico di La7, giunto alla seconda edizione.In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, noi di TvBlog abbiamo intervistato il conduttore che, durante la prima puntata di Non è l'Arena, intervisterà in esclusiva Jimmy Bennett, l'attore che ha accusato Asia Argento di molestie ...

David Guetta - non solo dance : ''7' è il mio manifesto di libertà e divertimento' : E' stato un errore! Poco dopo è diventata la musica più popolare del mondo. Quindi quando è diventata così famosa per me era già familiare". Nell'album c'è anche " Goodbye ", che contiene un sampling ...

Nel quartiere libertà Salvini non doveva andarci - scontro tra CasaPound e comunisti : "Benvenuti al Sud" ma solo per Bisio. Il mezzogiorno fa Lega anti Salvini. Dalla Campania con Saviano e compagni a Bari con l"eurodeputata de L"Altra Europa con Tsipras, Eleonora Forenza. Un quartiere del capoluogo barese, La Libertà, doveva però essere, malgrado il nome, offlimits per il vice presidente del Consiglio.A distanza di una settimana dalla sua visita, una manifestazione antirazzista. Titolo democratico Mai con Salvini, quartiere ...

La libertà non deve morire in mare film al cinema : cast - recensione - curiosità : La libertà non deve morire in mare è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 27 settembre 2018. La pellicola diretta da Alfredo Lo Piero è di genere documentario, drammatico girata nel 2017. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La libertà non deve morire in mare film al cinema: scheda DATA ...

Chi è Jillian C. York - la paladina tech in salsa rosa che lotta per la libertà di parola online - e non solo - : York è una delle personalità femminili che stanno cambiando il mondo della tecnologia anche grazie alle sue importanti battaglie contro ingiustizie e sessismi - alias lotta anche contro il ...

Copa Libertadores - il Boca non fa sconti - : Nella notte, altre due gare valide per l'andata dei quarti di finale di Copa Libertadores. Bella vittoria del Boca Juniors che, tra le mura amiche, si è imposto con un secco 2-0 ai danni del Cruzerio. ...

“La libertà non deve morire” - il docufilm prodotto e diretto da Alfredo Lo Piero sarà presentato presso la Casa del Cinema Roma : Saranno presenti: Alfredo Lo Piero, regista e produttore; Gabriele Eminente, direttore generale Medici Senza Frontiere; Riccardo Noury, portavoce nazionale Amnesty

L'aereo si guasta - 15 tunisini da espellere tornano in libertà - Il Viminale : 'Non c'erano più posti nei Cpr' : "Ci sarebbe da ridere se non fosse che la questione immigrazione è maledettamente seria", afferma Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia di Torino. "Dopo 10 ore di viaggio da ...

Mogol contro Di Maio sulla riforma del copyright : "Ha vinto la cultura. Non si parla di libertà - ma di equità" : "Ha vinto la cultura". Commenta con queste parole Mogol, presidente della Siae, l'approvazione della riforma sul copyright da parte del parlamento Europeo. "I grandi colossi del web ora dovranno pagare cifre che possono assolutamente permettersi, a fronte dei milioni che incassano. È giusto che ci sia rispetto per la creatività e che si difendano i giovani". A chi, come il Movimento 5 Stelle, accusa l'Europa di aver legalizzato la ...

Negozi chiusi la domenica - la battaglia tra fazioni che non tiene conto di diritti e libertà dei lavoratori : Ancor più del tema sociale della "domenica libera da passare in famiglia", che discrimina tutte quelle persone che da sempre lavorano su turni 7su7 come i baristi e i camerieri, il dibattito sulle aperture domenicali e festive dei Negozi dovrebbe giocarsi sul terreno del rispetto dei diritti dei lavoratori, delle tutele, con accurati controlli che vadano a verificare se effettivamente il contratto nazionale viene applicato con tutti i ...