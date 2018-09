La Fondazione Carispaq a nove anni e mezzo dal sisma torna nel Palazzo dei Combattenti

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 26 settembre 2018) LaCassa di Risparmio della Provincia dell’Aquilanella sua sede istituzionale adei. Una cerimonia di inaugurazione molto partecipata ha salutato il rientro dell’Istituzione nel centro storico dell’Aquila “Il ritorno nel centro storico – ha dichiarato il Presidente dellaMarco Fanfani - sottolinea il percorso compiuto dallaed il ruolo che la stessa ha assunto in questinel processo di ricostruzione del tessuto sociale, economico e culturale della Città, ma non solo. La sede, riportata in uno degli ambiti più importanti dell’assetto urbano cittadino, mostra il legame con la Comunità, che da sempre trova nellaun interlocutore attivo, ora in un contesto ancora più vicino e rappresentativo del suo operato nella promozione dello sviluppo del territorio”. Alla riapertura didei ...