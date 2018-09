La Federal Reserve ha di nuovo alzato i tassi di interesse

Usa - la Federal Reserve alza i tassi di interesse di un quarto di punto : La Banca centrale americana ha anche rivisto al rialzo le proprie stime di crescita per l'economia Usa. Quest'anno la previsione sale al 3,1% dal precedente 2,8%, mentre per l'anno prossimo il ...

Dollaro in caduta dopo l'attacco di Trump alla Federal Reserve : 2 Il presidente americano Donald Trump non manca mai di movimentare la scena politica ed economica mondiale. L'ultima uscita è avvenuta la scorsa settimana, quando ha accusato per l'ennesima volta Cina ed Europa di manipolare le proprie valute svalutandole ovviamente e criticato apertamente la Federal Reserve, cioè la Banca centrale americana, per la politica di rialzo dei tassi di riferimento sul Dollaro, in atto ormai da un paio ...