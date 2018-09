La difesa come ponte fra Italia e Usa Le parole dell' ambasciatore Eisenberg

Crollo Torre Piloti - ministeri Trasporti e difesa citati come responsabili civili nel processo per costruzione a fil di banchina : Ci sono anche i ministeri dei Trasporti e della Difesa tra i responsabili civili che il giudice ha citato nella prima udienza del processo per l’inchiesta bis sulla costruzione della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 dopo l’urto con il cargo Jolly Nero causando 9 morti. La richiesta di chiamata era stata proposta dagli avvocati Massimiliano Gabrielli, Alessandra Guarini e Cesare Bulgheroni, legali di Anmil e nel ...

Nuova Fortezza Portatile in Fortnite - come potrebbe cambiare la difesa : Le Sfide della Settimana 10 di Fortnite sono ancora in corso, moltissimi giocatori sono ancora alle prese con queste e per l'occasione abbiamo prodotto anche un'utile guida. I giocatori stanno cercando di fare del proprio meglio in attesa della Stagione 6, che dovrebbe arrivare tra il 24 e il 26 settembre. Epic Games comunque ha lavorato per offrire novità per tutti i giocatori con il prossimo reset di Fortnite. A quanto pare lo studio di ...

Guida PES 2019 ai comandi - come gestire al meglio Attacco e difesa : Sono ormai passati oltre dieci giorni da quando PES 2019 ha fatto il suo esordio sul mercato, con Konami che ha voluto battere sul tempo la concorrenza di Electronic Arts e del suo FIFA 19, che vedranno la luce soltano alla fine del mese di settembre. Una strategia che per ora non sembrerebbe aver portato i frutti sperati, viste le vendite che stentano a decollare (in questo nostro piccolo editoriale i possibili motivi). Chi invece ha deciso ...

difesa : governo conferma Bangalore come sede del salone Aero India : L'evento, della durata di cinque giorni, unirà una grande fiera commerciale per l'industria Aerospaziale e della Difesa per gli addetti ai lavori con spettacoli aerei per il grande pubblico. Oltre ai ...

Vesuvio - vulcanologi a confronto : “Ecco come migliorare la difesa in città” : Sei giornate per mettere oltre 800 ricercatori mondiali a confronto su come “tradurre le conoscenze scientifiche sul rischio vulcanico in azioni di protezione civile a favore della popolazione”. Così Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcalogia, introduce il congresso internazionale ‘Cities on Volcanoes’, che da oggi al 7 settembre riunisce alla Mostra d’Oltremare di Napoli ...

Napoli - come balla la difesa. Ora la sosta per ripartire : Dopo i tre schiaffi in faccia rimediati dalla Sampdoria, il Napoli sarà chiamato a rialzarsi contro la Fiorentina. La sosta arriva al momento giusto, permetterà ad Ancelotti di resettare quanto visto ...

Avanti tutta sulla difesa europea. Angelo Tofalo spiega perché - e come - : perché non ripartire proprio da qui? dalla scienza, dalla tecnologia, dal know how, dall'industria e dalla Difesa? Eviterò di entrare nel merito della discussione di un esercito europeo, delle ...

Fabrizio Corona parte in difesa di Emma Marrone etichettata come lesbica : “Emma Marrone lesbica?”, interviene Fabrizio Corona Emma Marrone lesbica? Il nuovo numero di “Io Spio” è uscito con una copertina che nelle ultime ore sui social ha sollevato un vero e proprio polverone. La rivista ha preso di mira la cantante salentina, piazzando sulla copertina una sua foto al mare, in costume da bagno, per affrontare un argomento come quello della sua presunta omosessualità. Un titolo che ha fatto infuriare l’artista la quale ...

Ned Allen ci spiega come la quantistica rivoluzionerà la difesa : Così, dobbiamo realizzare veicoli veramente autonomi attraverso la capacità di decisioni autonome e anticipatorie, abilitata dalla scienza dell'informazione quantistica, così da poter produrre asset ...

Come cambierà la legge sulla legittima difesa : La legge sulla legittima difesa potrebbe essere presto riformata in Parlamento: la commissione Giustizia della Camera sta esaminando tre proposte di legge, avanzate da Lega, Fi e FdI. Ecco cosa prevedono le tre diverse proposte e Come potrebbe proseguire la discussione di un testo unificato che tenga insieme le tre diverse misure.Continua a leggere

Legittima difesa - Minisci (Anm) : “Si rischia di legittimare reati gravi come l’omicidio. E’ una distorsione inammissibile” : “Se interveniamo sulla Legittima difesa nei termini di cui stiamo leggendo in questi giorni, rischiamo di Legittimare i reati più gravi, addirittura anche l’omicidio, perché viene meno il principio di proporzionalità“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dal presidente dell’Associazione Nazionale dei Magistrati, Francesco Minisci, che spiega: “La legge regolamenta già in maniera adeguata e ...