La Dark Polo Gang parla di Side | ' Più facile andarsene che affrontare i problemi'

Dark Polo Gang : ecco le date dell'instor tour del nuovo album "Trap Lovers" : Dai un'occhiata al calendario

L’instore tour della Dark Polo Gang per Trap Lovers - da Milano e Roma a Perugia : L'instore tour della Dark Polo Gang parte da Milano il 28 settembre, giorno del rilascio del nuovo album, Trap Lovers, che vede la nuova formazione a tre elementi. La Dark Polo Gang è composta ad oggi da Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex che sul nuovo album hanno lavorato per la prima volta insieme a tutte le canzoni contenute nel progetto. Anticipato dal singolo British, Trap Lovers sarà disponibile nei negozi e in digitale tra ...

Dark Polo Gang : "Dopo la furia degli inizi adesso ci sentiamo la Walt Disney del rap" : Esce l'album "Trap Lovers" con la formazione a tre. Nel disco testi sul successo, su storie con donne più grandi e neologismi

Dark Polo Gang : «In Italia provano tutti a copiarci»

Trap Lovers è il nuovo album di Dark Polo Gang atteso per fine settembre : Il nuovo album di Dark Polo Gang è stato appena annunciato. Dopo il successo di Twins, il gruppo ha deciso di tornare in musica con il nuovo lavoro che ha voluto intitolare Trap Lovers, con uscita prevista per il 28 settembre. Il disco rappresenta quindi il seguito naturale di Twins, ma Trap Lovers ha già avuto il suo primo tormentone con il quale hanno tenuto alta la rotazione radiofonica per tutta l'estate 2018 che si appresta a ...

Dark Polo Gang : il nuovo album "Trap Lovers" uscirà a fine settembre : Dai un'occhiata alla copertina!

Uno show sempre più freak - a StraFactor arriva la Dark Polo Gang : Si chiama Dark Polo Gang la sorpresa dell'edizione 2018 di StraFactor, la coda notturna, ironica e dissacrante, di X Factor. I tre 'coatti' romani siederanno al tavolo dei giudici della sGangherata ...

Chiara Ferragni e Fedez matrimonio / Ecco gli invitati ufficiali alle nozze : da Bebe Vio alla Dark Polo Gang : Chiara Ferragni e Fedez, chi sono gli invitati alle nozze che si terranno a Noto il 1 settembre? Da Bebe Vio alla Dark Polo Gang: Ecco chi ci sarà e chi no(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:30:00 GMT)

Dark Polo Gang a Riccione : i prossimi ospiti di Deejay On Stage da Benji e Fede a Irama e The Kolors : La Dark Polo Gang a Riccione arriverà stasera, mercoledì 8 agosto. Il gruppo trap si esibirà in occasione del nuovo appuntamento con Deejay On Stage, in Piazzale Roma, dalle ore 21.00. Radio Deejay è a Riccione è rimarrà in Piazzale Roma fino al prossimo 24 agosto. Il Deejay On Stage viene confermato anche quest'anno e prevede le esibizioni di alcuni degli artisti più seguiti del momento, italiani ed internazionali, solisti e band, in ...