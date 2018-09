Trade war - Cina apre agli Stati Uniti ma con riserve : ... ha detto Fu Ziying, negoziatore commerciale internazionale del Ministero del Commercio, aggiungendo che la Cina non invertirà la rotta, ma approfondirà le riforme in corso della sua economia. Ad ...

Trump si scaglia contro Cina - Iran e Venezuela. E riapre ai "due Stati" in Medio Oriente : Un monito all'Europa "che vuole aggirare le sanzioni contro l'Iran" e un attacco frontale alla Cina su presunte interferenze nelle elezioni americane. E poi l'ennesima tirata contro il regime di Teheran che "sostiene il terrorismo e semina caos nella regione Mediorientale". Ancora una volta va in scena il Donald Trump contro tutti alle Nazioni Unite. O quasi tutti, visto che sulla Russia il tycoon non spende nemmeno una parola, tantomeno sulle ...

La Cina apre al papa la porta d'oriente : ... il nuovo rivale economico e geopolitico degli Stati Uniti, quindi anche il nuovo interlocutore della Casa Bianca,, un king maker imprescindibile in molti degli scenari caldi del mondo e infine una ...

La Cina apre al papa la porta d’oriente : La Santa Sede e Pechino hanno raggiunto il primo accordo per la nomina condivisa dei vescovi nel gigante asiatico dopo negoziati lunghi e faticosi, segnati da passi indietro e opposizioni interne da entrambe le parti. Leggi

Papa Francesco - in Cina si apre ora nuova fase : Quella sull’Accordo con la Cina è stata una delle risposte del Papa più attese dai giornalisti sul volo di rientro dal Baltico. Tra i temi toccati dal Papa la difesa dell’identità delle tre Repubbliche, la condanna degli armamenti e quella degli abusi del clero, definiti una mostruosità--"Auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase,che aiuti a sanare le ferite del passato,a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i cattolici ...

Per placare i mercati servirebbe un summit di Governo in cui fornire delle chiare risposte ad alcune domande sulla politica economica che si intende perseguire.

Wall Street apre in discreto rialzo aspettando trattative USA-Cina : Esordio discreto per Wall Street, che beneficia di un clima nel complesso positivo, in attesa del riavvio delle trattative fra USA e Cina sul tema dei dazi . Questo tema aveva ispirato anche ieri la ...

MediCina : studio italiano apre una nuova strada per la lotta alla SLA : “Si apre la possibilità di trasformare la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), da letale malattia senza cura, in una malattia a coinvolgimento di un retrovirus, contro il quale è possibile allestire farmaci“: lo spiega in una nota Antonina Dolei, professore ordinario di Virologia dell’Università di Sassari, descrivendo lo studio del Dipartimento di Scienze biomediche sezione di Microbiologia sperimentale e clinica di cui è ...

COMMERCIO - DAZI USA-Cina/ Riaperti i negoziati - delegazione a Washington : si riapre uno spiraglio : DAZI USA: la Cina riapre i negozianti, confermando il viaggio a Washington da parte del vice ministro del COMMERCIO per discutere di "questioni di comune interesse".(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:04:00 GMT)

Giocatore svenuto - l'ambulanza non si apre : Cannavaro furioso in Cina : Attimi di tensione a inizio partita tra Guangzhou Evergrande e Changchun Yatai nel campionato di Super League, la serie A cinese, quando il Giocatore Wang Shouting rimane a terra senza sensi a causa ...

Cina - apre il primo hotel al mondo senza personale - : A Chengdu ha aperto il primo hotel al mondo totalmente gestito dai robot. Lo riferisce l'Economical Times. All'ingresso gli ospiti saranno accolti da un robot che utilizzando il sistema di riconoscimento facciale procederà al check in e ...

La Cina apre e chiude le porte a Facebook : ritirata la licenza per la filiale : E' durato poco il permesso di Pechino per l'apertura di una controllata del social network. Il gruppo di Menlo Park intendeva aprire un hub per l'innovazione nella nazione asiatica dove la piattaforma resta bloccata