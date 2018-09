ilmattino

: Turchia:indigna video bimba siriana che studia in cassonetto - #Turchia:indigna #video #bimba - zazoomnews : Turchia:indigna video bimba siriana che studia in cassonetto - #Turchia:indigna #video #bimba - zazoomblog : La bimba siriana che studia nel cassonetto: le immagini commuovono il mondo. E arriva il lieto fine - #bimba… - ANSA_med : Turchia:indigna video bimba siriana che studia in cassonetto - Cronaca - ANSAMed -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Scriveva su un quaderno, una vera e propria alunna modello , ma non era seduta ad un banco o ad una scrivania come molte sue coetanee in tutto il: Halime Cuma , 11 anni, piccola rifugiataa Istanbul, era infatti seduta dentro un carrello per raccogliere pezzi di cartone dalla spazzatura, accanto a cassonetti pieni di immondizia. ...