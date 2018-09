Juventus vs Napoli | il duello scudetto è già delineato | le altre “anti-nulla” si facciano

Juventus-Napoli - quando si gioca? Data - orario - programma e su che canale vederla in tv : Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà il 29 settembre e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: sabato alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ed in diretta streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà ...

Serie A - sesta giornata : Juventus per la vetta solitaria - Napoli per tenere la scia : La 6^ giornata di Serie A continua stasera con sette partite e si concluderà domani con i due posticipi Spal-Sassuolo ed Empoli-Milan. Ieri sera l'anticipo Inter-Fiorentina si è chiuso sul punteggio di 2-1 per la Beneamata. I nerazzurri hanno avuto la meglio sulla Viola grazie al gol del terzino D'Ambrosio al 77'. La gara era stata sbloccata da Icardi su rigore (concesso grazie al VAR) sul finire del primo tempo, mentre il momentaneo pareggio è ...

Juventus e Napoli - entrambe vincenti prima dello scontro diretto. Roma - con il Frosinone vietato sbagliare : giallorossi a 1.20 su Sisal Matchpoint : A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, per Juventus e Napoli c’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il Bologna, gli azzurri il Parma. entrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il ...

“Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?” - la risposta di Wanda Nara scatena i tifosi dell’Inter : E’ andata in scena una puntata interessante del programma Tiki Taka. “Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?”, la risposta di Wanda Nara non si fa attendere: “non tiferò per nessuno, spero in un pareggio”. “Io già settimana scorsa avevo detto che non c’erano dubbi sulla qualità di Spalletti. Tra Allegri e Ancelotti non ce n’è uno migliore dell’altro, sono entrambi uomini di grande classe anche se ...

Juventus-Napoli - trasferta vietata ai residenti in Campania : All'Allianz Stadium solo tifosi in possesso della Fidelity Card extra regione per il big match di sabato

Juventus-Napoli - Serie A 2018-2019 : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma : Sabato 29 settembre (ore 18.00) si giocherà Juventus-Napoli, match valido per la sesta giornata della Serie A 2018-2019. All’Allianz Stadium andrà in scena l’attesissimo big match tra i Campioni d’Italia e i partenopei, un confronto diretto che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto: gli azzurri cercheranno il colpaccio in trasferta per provare a tenere aperto un campionato che sembra già indirizzato vista la caratura ...

Prossimo turno Champions League - le date e le avversarie di Juventus - Roma - Napoli e Inter. Orari e programmazione tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del Prossimo mese, dopo questo primo assaggio settembrino: martedì 2 e mercoledì 3 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro ...

CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Un affare per Juventus - Napoli - Roma e Inter : niente "telecronache faziose" : CHAMPIONS LEAGUE 2018: un affare per Juventus, Napoli, Roma e Inter. Aumentano gli introiti per i club. Come seguire le partite: Sky, Rai e la novità Vodafone Tv. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:02:00 GMT)

Diretta/ Juventus Sassuolo (risultato 2-1) - bianconeri a +3 sul Napoli : prove di fuga Scudetto? : Diretta Juventus Sassuolo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la quarta giornata della Serie A(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 00:20:00 GMT)

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

Pronostici 4a giornata Serie A : Inter e Juventus favorite - occhio al Napoli : Dopo la sosta per le Nazionali è pronto a ripartire il campionato italiano di Serie A. La quarta giornata sara' inaugurata dall'anticipo di sabato, alle ore 15, tra Inter e Parma allo Stadio Meazza, mentre alle 18 sara' il turno del Napoli, che affrontera' la Fiorentina allo stadio San Paolo mentre la sera sara' la volta di Frosinone e Sampdoria. Un turno che si chiudera' lunedì sera, con il Monday Night delle 20:30 che vedra' affrontarsi Spal e ...

