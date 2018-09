Juventus | Kean non convocato | ecco il motivo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Era candidato a giocare uno spezzone di gara, ma alla fine il giovanenon sarà neanche in panchina contro il Bologna. Massimiliano Allegri, che ha sottolineato l'importanza del suo ruolo nell'alternanza in attacco, non l'hain vista della partita di stasera. Nessuna scelta disciplinare, però: un attacco allergico, infatti, lo costringerà a saltare la sfida contro i felsinei. Un'altra chance sfumata per l'attaccante, dopo quello spezzone soltanto sfiorato contro il Frosinone.