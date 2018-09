Juventus-Bologna in streaming e in diretta TV

: STAT - La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite interne con il Bologna in Serie A: è la miglior striscia… - juventusfc : STAT - La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite interne con il Bologna in Serie A: è la miglior striscia… - juventusfc : Sono 71 le volte in cui la Juventus ha ospitato il Bologna in Serie A: ben 41 i successi dei bianconeri contro i ci… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: «Contro il Bologna maturi e responsabili» La presentazione di #JuveBologna ??… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) La sesta giornata di Serie A 2018/2019 prevede. Si tratta del primoturno infrasettimanale del campionato, che vedrà sfidarsii campioni primiin classicae la terzultima con zero gol fatti.è una delle partite della 6à giornata di Serie A in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21. Laè in testa alla classifica del campionato con cinque vittorie in cinque partite: è l’unica squadra imbattuta. Ilinvece ha vinto domenica scorsa la sua prima partita di campionato battendo in casa la Roma.sarà trasmessa ine in esclusiva su Dazn, la piattaformaonline che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Su Dazn non esistono canali e tutti i contenuti insono esposti in homepage.: le formazioni -(3-5-2): Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Matuidi,Cancelo; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Allegri(3-5-2): Skorupski; Paz, Danilo, Calabresi; Mbaye, Nagy, Dzemaili, Kreicj, Dijks;Falcinelli, Destro. Allenatore: Inzaghi