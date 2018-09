Juve sei su sei | ok Napoli | Roma e Genoa

Serie A - sesto turno : la Juventus fa sei su sei - Dybala si sblocca. Napoli show col Parma - la Lazio cresce : Vince la Juventus , vincono tutte le big. Il sesto turno della Serie A chiarisce le gerarchie, con i campioni d'Italia ovviamente davanti a tutti. Sesta vittoria di fila per la Juve, che batte 2-0 il ...

Juventus - sei da Champions! A Valencia si è capito quanto : TORINO - E se alla fine la Juventus dovesse ringraziare l'arbitro Felix Brych e il suo ineffabile addizionale Marco Fritz ? La delirante direzione di Valencia-Juventus con la clamorosa espulsione di ...

Ronaldo : 'Juve fortissima con CR7 - ma il Real resta favorito. Inter - finalmente sei nel posto che meriti' : Presente come ambasciatore del Real Madrid a Montecarlo, dove ieri si sono svolti i sorteggi dei gironi della prossima Champions League, Ronaldo ha rilasciato un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . Tanti i temi toccati dal Fenomeno: da Cristiano Ronaldo alla Juventus, dall'Inter al Brasile: 'Me la sono davvero goduta, il calcio resta la mia vita e il mio grande amore'. Il Real Madrid ...

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Il ritorno delle ‘sei sorelle’ - la Serie A di nuovo il miglior campionato al mondo : Juventus - Milan ed Inter preparano l’ultimo botto - Roma - Lazio e Napoli già super competitive [NOMI e DETTAGLI] : La Serie A torna ad essere il miglior campionato al mondo, si preannuncia una stagione pazzesca ed in grado di entusiasmare i tifosi fino all’ultima giornata. Partiamo dalla favorita alla vittoria dello scudetto, la Juventus è un gradino avanti rispetto alle avversarie, il colpo Cristiano Ronaldo ha aumentato il distacco dalle altre ma l’ultima operazione portata avanti con il Milan, lascia più che perplessi, i bianconeri ...

Juve - Allegri : "Bonucci non è cambiato in sei mesi. Caldara via? Spiace..." : Bonucci, Caldara e Higuain. La Juventus, ad Atlanta, ha appena battuto ai rigori gli All Stars , ma il pensiero di Massimiliano Allegri è al maxi-affare col Milan che si sta concludendo proprio in ...

Juventus - Khedira e Benatia scherzano con Mandzukic : 'Ridi - sei in vacanza' : "Per favore sorridi almeno ora - ha scritto il tedesco, eliminato nella fase a gironi della Coppa del Mondo con la sua Germania -. Sei in vacanza", a cui si sono aggiunte poi le parole del centrale ...

Un jet - sei jeep e la doppia villa : il primo giorno di Cristiano Ronaldo da Juventino : «Yo estoy aquí». Il grido di battaglia di Cristiano Ronaldo apre ufficialmente una nuova epoca per la Juventus: se arriveranno nuovi successi – come sperano i tifosi – sarà il campo a rivelarlo, di sicuro però l’era-CR7 garantirà alla Vecchia Signora un’attenzione mediatica che poche volte ha avuto nei suoi oltre 120 anni di storia. Lo si è capito subito, guardando l’impennata del titolo in borsa ancor prima che l’acquisto del ...