Juve | Allegri | Dybala in crescita Con Ronaldo l' intesa migliora

Juventus-Bologna - Allegri : “Stasera avrei voluto togliere Ronaldo - il turnover è obbligatorio” : La Juventus continua la sua marcia verso l’ottavo scudetto consecutivo. La vittoria contro il Bologna di stasera è la sesta su sei gare di campionato. Nel dopo gara, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi calciatori: “Nel primo tempo la squadra ha fatto bene, si è mostrata responsabile e matura e non ha avuto presunzione. Questo è un bel segnale. Il primo tempo è ...

Allegri cambia volto alla Juventus : nuovo modulo e novità di formazione : Juventus, Massimiliano Allegri pronto a cambiare modulo contro il Bologna, ci sarà sempre al centro dell’attacco Cristiano Ronaldo La Juventus di Massimiliano Allegri si appresta a tornare in campo questa sera contro il Bologna, dopo la vittoria un po’ sofferta col Frosinone. Il tecnico bianconero, contro il Bologna proseguirà nel suo turnover ragionato, cambiando stavolta anche il modulo da schierare in campo. La Juventus ...

Juventus - Allegri insiste sul tandem Dybala-Ronaldo : portoghese sempre in campo finora : La Juventus in queste prime cinque giornate si sta confermando squadra schiacciasassi, riuscendo a superare tutti gli ostacoli che le si sono presentati davanti finora. Troppo evidente la superiorità dei bianconeri, che non hanno neanche bisogno di regalare spettacolo per avere la meglio sugli avversari: è stato così a Frosinone, lo è stato in casa contro il Sassuolo, ma anche in Champions League contro il Valencia non è andata tanto ...

Juventus - Allegri conferma CR7 e lancia Perin contro il Bologna : Juventus– Vincere contro il Bologna, confermarsi capolista a punteggio pieno e arrivare allo scontro diretto contro il Napoli (almeno) con 3 punti di vantaggio. Una partita, tre obiettivi per la Juventus che domani sera contro il Bologna è attesa alla terza gara casalinga della stagione, la sesta in campionato, per confermarsi capace solamente di vincere. […] L'articolo Juventus, Allegri conferma CR7 e lancia Perin contro il Bologna ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo e Dybala hanno bisogno di giocare. Kean? E' una possibilità" : Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Bologna

Juventus-Bologna - le probabili formazioni : possibile 3-5-2 per Allegri : Continuare spediti in attesa del Napoli da una parte; uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica e dare continuità alla vittoria sulla Roma dall'altra. Juventus e Bologna, due squadre in fin ...

Serie A - Juventus : Allegri in conferenza non esclude un paio di clamorose sorprese per la gara contro il Bologna : La Juventus domani sarà impegnata nel match casalingo contro il Bologna, gara che oggi Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza. Oltre ai temi Ronaldo e Dybala, il tecnico bianconero ha annunciato che una parte della formazione è ancora da definire e non ha escluso sorprese: “Domani Chiellini riposa, mentre ho dubbi su Alex Sandro. Se gioca, potrei mettere Cancelo a destra, a meno che non decida di far fare il terzino a ...

Allegri : 'Juventus - restiamo concentrati. Perin titolare - Chiellini riposa' : Domani allo Stadium arriva il Bologna e Massimiliano Allegri pensa a nuove rotazioni, sullo stile di quelle di domenica a Frosinone, visto che poi sabato ci sarà anche il big match contro il Napoli di ...

Juventus - Allegri : “con il Bologna Ronaldo ci sarà” : Anche con il Bologna, domani sera, Juventus con Cristiano Ronaldo dal 1′. Lo conferma Allegri: “Ronaldo sta bene fisicamente, ha bisogno di giocare e fare gol, quindi giocherà anche perché mercoledì in Champions non potrà esserci. Tra i titolari anche Dybala: “A Frosinone ha fatto una buona partita, – dice il tecnico bianconero – purtroppo dall’esterno viene giudicato solo sulla base dei gol. Con il ...

Juve - Allegri : "Dobbiamo arrivare allo scontro diretto col Napoli con 3 punti di vantaggio" : Cinque vittorie su cinque e nessuna intenzione di fermarsi: la Juventus si avvicina al turno infrasettimanale di A ancora a bottino pieno e da prima in classifica. Di fronte ci sarà il Bologna di ...

Juventus - Allegri : “vittorie così sono importanti” : “Quando a fine anno si contano i punti, le partite come oggi non le ricordi subito, ma sai quanto sono state importanti”. Tre punti d’oro quelli conquistati dalla Juventus a Frosinone secondo Massimiliano Allegri: “Bravi ragazzi!” ha concluso il tecnico nel suo consueto tweet post partita. Dopo avere sbattuto a lungo contro la difesa dei ciociari, la Juventus ha sbloccato il risultato con una rete di Ronaldo. ...

Frosinone-Juventus - Allegri : 'Bravi ad avere pazienza - Dybala stia tranquillo' : Cristiano Ronaldo? Per me è il migliore al mondo, l'ho sempre detto e lo ribadisco. È un grande professionista e un grande uomo, spero ci dia una mano importante". BERNARDESCHI: "IN ME UNA CRESCITA ...

Juve - Allegri : "Bernardeschi decisivo. Dybala? Ha bisogno di giocare..." : La Juventus continua a punteggio pieno, piegando anche il Frosinone , sebbene faticando più del previsto. Max Allegri però plaude i suoi: "Avevamo la fatica di Valencia sulle spalle, ma i ragazzi sono ...

Frosinone-Juventus - Allegri : “Ci aspettavamo una partita del genere - bravi ad avere pazienza” : In una partita difficile, la Juventus ha vinto contro il Frosinone grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Nel post gara, ha parlato ai microfoni di Sky l’allenatore bianconero, Max Allegri, che sapeva di trovare difficoltà allo ‘Stirpe’: “aspettavamo una partita del genere; loro venivano dai 5 gol subiti contro Samp e volevano rifarsi. Noi abbiamo speso tanto col Valencia mercoledì. Serviva pazienza e i ...