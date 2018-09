John Legend | la moglie Chrissy Teigen ha raccontato che sono andati a letto insieme già

John Legend è diventato l’artista più giovane di sempre a completare un EGOT : ecco cosa significa : Ha fatto la storia The post John Legend è diventato l’artista più giovane di sempre a completare un EGOT: ecco cosa significa appeared first on News Mtv Italia.

John Legend ha completato un “EGOT” : Cioè ha vinto Oscar, Grammy, Tony e ora anche un Emmy: è il più giovane a riuscirci, e il primo afroamericano The post John Legend ha completato un “EGOT” appeared first on Il Post.

Tiziano Ferro canta a sorpresa “Ordinary People” di John Legend in un bar del Portogallo : Karaoke time The post Tiziano Ferro canta a sorpresa “Ordinary People” di John Legend in un bar del Portogallo appeared first on News Mtv Italia.