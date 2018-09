Jobs Act | no della Consulta al risarcimento solo per anzianità

Il Jobs Act : cosa prevede la riforma voluta dal governo Renzi - : Attuata tra il 2014 e il 2015 e parzialmente modificata dal decreto Dignità, la riforma ha introdotto alcune novità, tra cui il contratto a tutele crescenti e l'indennità "fissa" in caso di ...

Lavoro - Di Maio : "Torneremo <br>all'epoca pre Jobs Act" : Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha preso parte oggi al question time alla Camera dei Deputati insieme al Ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, e al Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e turismo, Gian Marco Centinaio. Il vicepremier si è concentrato subito sul Jobs Act, nel giorno in cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale il criterio di indennizzo per licenziamento ingiustificato previsto ...

Jobs Act - Veronesi (ex operaio Aferpi) vs Puglisi : “Chi l’ha scritto è un assassino”. “Basta con questo linguaggio” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra Riccardo Puglisi, professore associato di Economia all’Università di Pavia, e Paolo Veronesi, ex operaio della Aferpi, l’acciaieria di Piombino dove ha lavorato per 20 anni. Puglisi stigmatizza innanzitutto il decreto di dignità: “Rispetto a quello che si poteva immaginare dalle premesse del M5s al governo, realizziamo che i 5 Stelle si sono dimostrati degli statalisti micidiali, che vogliono regolamentare il ...

Jobs Act - Consulta boccia il criterio per determinare le indennità di licenziamento : La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 , comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non ...

Jobs Act - Di Maio : “Anche la Corte Costituzionale ha iniziato a smontarlo” : La Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità sugli indennizzi per i licenziamenti ingiustificati, uno dei punti del Jobs Act. Di Maio al question time alla Camera: "Bene aveva fatto il Decreto dignità ad andare nella direzione che oggi indica la Consulta, chi si ostina ad andare nell'altra direzione speriamo che si renda conto degli errori commessi".Continua a leggere

Sentenza sul Jobs Act - ecco cosa cambia : 'Questa Sentenza è l'ultima spallata al Jobs Act. In pochi anni non è scomparso solo il renzismo ma anche una delle riforme principali fatte dal Pd'. Per Michele Tiraboschi, giuslavorista, docente e ...

